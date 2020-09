Legenden rystet: Stortalent skuddræbt

Ud af det blå troppede en eller flere gerningsmænd op og åbnede ild.

Danny Gonzalez og de to personer i hans selskab blev ramt, og den 22-årige Gonzalez døde på stedet. De to øvrige, der begge er teenagere, slap med mindre sår.

Det skete 7. september i Moreno Valley i Californien omkring klokken ni om aftenen, fortæller de lokale myndigheder ifølge TMZ.

Gerningsmændene forsvandt lige så hurtigt, som de var kommet, og politiet har stadig ingen idé om, hvem der er tale om.

De ved i skrivende stund heller ikke, hvorfor nogen skulle have lyst til at slå den unge bokser ihjel. Men faktum er, at bokseverdenen har mistet et meget interessant navn.

Så interessant, at selveste Floyd Mayweather og dennes TMT Promotions i 2016 slog kløerne i ham, da han var blot 18 år, og ved den lejlighed udtalte: - Nogle gange ved man bare, at man har ramt en guldåre. Og det her er én af dem.

Gonzalez 'utrolige amatørkarriere', som Mayweather siden omtalte den, bød på over 100 kampe - med 96 af dem vundet.

- Han er en utrolig styrke, man skal tage alvorligt, har Mayweather sagt.

Bokselegenden kunne også fortælle om sin unge boksers alt for tidlige død på Instagram.

- R.I.P. champ - væk men aldrig glemt, står der kortfattet i opslaget.

- Det gør os meget ondt at måtte meddele Danny Gonzalez' død, siger præsidenten for bokseforbundet WBC, Mauricio Sulaiman.

- Vi sender vores dybeste kondolencer og bønner til hans familie i denne svære tid. Må Danny hvile i evig fred, siger han.

Det blev blot til tre professionelle kampe for Danny Gonzalez, inden han i en periode trak sig fra sporten. Tidligere i 2020 meddelte han via de sociale medier, at han nærmede sig et comeback.

