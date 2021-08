Legendens barnebarn i forrygende prof-debut

Muhammad Alis barnebarn Nico Ali Walsh vandt sin første boksekamp nogensinde med et imponerende teknisk knockout

Natten til søndag blev der skrevet et nyt kapitel i boksesportens historiebøger, og igen var det en bokser med det berømte og berygtede efternavn Ali, der stod bag.

Der er tale om den 21-årige mellemvægtsbokser Nico Ali Walsh - barnebarn af legenden Muhammad Ali.

I sin debut som professionel bokser slog Nico Ali Walsh således landsmanden Jordan Weeks på en teknisk knockout efter knap to minutters kamp i første runde i bokseringen i Tulsa, Oklahoma. Det beretter ESPN.

Nico Ali Walsh var ikke længe om at slå sin modstander i gulvet. Foto: Getty Images

Muhammad Ali har fået Sonny Liston i gulvet 25. maj 1965. Foto: John Rooney/AP/Ritzau Scanpix

Nico Ali Walsh, som under kampen bar et par hvide trunks, der var identiske med det par, hans morfar bar mod Sonny Liston i 1965, da han vandt VM-titlen første gang, fortæller efter sejren, at kampen levede op til de forventninger, han havde inden sin debut i ringen, men den berømte morfar var også i tankerne hos den debuterende sejrsherre.

- Jeg har tænkt meget på min bedstefar. Jeg savner ham. Min bedstefar var den bedste bokser, der har eksisteret, fortæller Nico Ali Walsh til ESPN.

Han tilføjer ligeledes, at han aldrig vil bære de berømte bokseshorts i kamp igen.

Nico Ali Walsh er dog ikke det første familiemedlem til at triumfere i bokseringen. Laila Ali, en af Muhammad Alis syv døtre, er anset som en af de bedste kvindelige boksere nogensinde. Hun vandt alle sine 24 kampe.

Muhammad Ali, også kendt som 'The Greatest', døde i juni 2016. Han blev 74 år.