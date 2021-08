Legendens vanvittige liv: Popmusik og præsidentdrømme

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Bokseren Manny Pacquiao er ikke en hvem som helst i bokseverdenen.

Filippineren har med 62 sejre siden debuten i 1995 været mester i hele otte forskellige vægtklasser, og i 2019 forsvarede han i en alder af 40 år sin weltervægt-titel som den ældste bokser nogensinde.

Men boksekarrieren er ikke det eneste, der fylder i Pacquaios liv. Ved siden af karrieren i ringen er han en succesfuld politiker, popsanger, præst, far til syv og gårdejer.

Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Manny Pacquiao er født ind i de fattigste lag i Filippinerne. Da familien døjede med at få mad på bordet, indså han, at boksetalentet var den eneste udvej.

Hurtigt blev han rygtet som en af de bedste amatørboksere på den asiatiske østat, og derfra gik det stærkt for ’PacMan’.

Manny Pacquiaro boksede senest i 2019, hvor bokselegenden vandt over Keith Thurman. Nu er han klar til at bokse igen. Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

Pacquiao, som boksede ’århundredes kamp’ mod Floyd Mayweater i 2015, har dog ikke kun oplevet medvind, siden han begyndte sin aktive karriere. Et interview med lokale filippinske medier førte i 2016 til nogle kommentarer om homoseksuelle, som sponsoren Nike reagerede på ved at ophæve samarbejdet.

Men stormvejret kunne dog ikke ryste bokseren nok til, at karrieren var truet.

I hjemlandet blev han stadig hyldet som en folkehelt, og hans karriere i filippinsk politik, hvor han blev valgt ind i 2010, var heller ikke i fare.

Alt imens bokseren kæmpede sig til flere sejre i ringen, steg han også i graderne i sit parti.

I 2020 blev han partileder for støttepartiet til den kontroversielle præsident Rodrigo Duterte – en rolle, han dog kun havde i seks måneder, da han valgte åbent at kritisere Dutertes ’slappe linje over for Kina’.

Manny Pacquiao går i nat i ringen i T-Mobile Arena i Las Vegas, hvor han skal forsøge at genvinde VM-titlen i weltervægt mod cubaneren Yordenis Ugás – en boksekamp, der meget vel kan blive Pacquiaos sidste.

