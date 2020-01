- Lige pludselig begyndte de at stikke hinanden ned

Se Danish Fight Night 1. februar med Sarah Mahfouds VM-brag og syv andre profkampe. Køb adgang lige her

Han figurerer på rollelisten med den lidet flatterende titel som ‘cokedealer 2’ i Fenar Ahmads hårdkogte actiondrama ‘Underverden’ fra 2017.

En dansk spillefilm, der vel sagtens kan sammenlignes med klassikeren ‘Pusher’ i sin skildring af det kriminelle, københavnske miljø. Med den danske skuespiller Dar Salim i hovedrollen som den maskerede, retfærdighedssøgende hævner, der bevæger sig ned i hovedstadens kriminelle underverden.

Det var egentlig lidt tilfældigt, at den dengang 25-årige Heva Sharif endte i rollen som cokedealer på det hvide lærred, fortæller han, og så alligevel ikke ...

For som amatørbokser til de danske mesterskaber for et par år siden blev han prikket på skulderen af en kvinde, der introducerede sig selv som caster netop for instruktøren Fenar Ahmad, der på det tidspunkt altså var i fuld gang med at sammensætte og håndplukke de helt rigtige skuespillere og statister til sin nye, store biografsatsning.

Danish Fight Night VM-boksegalla Som ubesejret super-letvægter skal Heva Sharif (3-0) i ringen til Mogens Palles Danish Fight Night VM-boksegalla 1. februar i Frederiksberg Hallerne mod den ligeledes ubesejrede 20-årige spanier David Muñoz (5-0). Derudover skal blandt andre Sarah Mahfoud (9-0) i stævnets hovedkamp op imod argentinske Brenda Karen Carabajal (16-4-1) om IBF’s interim VM-titel i fjervægt, mens også den hårdtslående cruiservægter Ditlev Rossing samt Jeppe Morell, Victor Ramon og den 30-årige debutant, Adel Younes, er på programmet.

‘Er det ikke dig fra C.I.K (C.I.K Boksning, red.),’ spurgte kvinden, og ikke lang tid efter var Heva til en kort samtale med Fenar Ahmad, der uden megen betænkningstid udbrød: ‘Det skal være dig, Heva.’

- Pludselig stak de hinanden ned

Med sin indvandrerbaggrund og opvækst i Kvaglundparken i Esbjerg, der i en årrække figurerede på regeringens ghettoliste, et stenkast fra Stengårdsvej-kvarteret, der i dag efter flere år på selvsamme liste betragtes som en såkaldt ‘hård ghetto’, fremstår det unægteligt som ren typecasting.

Men Heva kan dog sagtens nikke genkendende til filmens tema og det miljø, den ret brutalt forsøger at skildre. Den i dag professionelle bokser har nemlig selv i sin ungdomsår i Esbjerg balanceret på skrænten til livets skyggeside, fortæller han.

- Det er bestemt ikke noget, jeg er stolt af i dag, men ja, jeg kender til det miljø. Jeg har selv været der og er vokset op i et kriminelt miljø med alt lige fra stoffer, slåskampe og afpresning. Ja, alt, lyder det hudløst ærligt fra Heva.

- Har du da selv rørt stoffer?

- Ja, erkender super-letvægteren, der i dag på det punkt har lagt sit liv totalt, helt og aldeles om.

Det var på godt og ondt, at ungdomslivet i Kvaglundparken og på Stengårdsvej udfoldede sig, men Heva ved den dag i dag, at opvæksten i den esbjergensiske ghetto for altid vil være en påmindelse om, hvilken retning han vil gå i tilværelsen.

- Kan du relatere til den film, du selv spillede med i?

- Da jeg flyttede fra Esbjerg, var det nærmest i det sekund, hvor det hele bare eskalerede. Bandekonflikterne derovre er og var mellem venner, jeg voksede op med, spillede playstation med dengang, men lige pludselig begyndte de at stikke hinanden ned i stedet. Kvarter mod kvarter, alle var uvenner.

- En dag sad jeg på en knallert i min helt anden verden med en joint i hånden og tænkte: ‘Det her? Det er ikke et liv. Det er ikke det, jeg vil. Jeg vil gerne have en fremtid og en drøm, der kan gå i opfyldelse - og det skal være som prof-bokser. Jeg vil vinde en stor titel en dag.’.

- Jeg tog hjem til mine forældre og annoncerede, at jeg gerne ville flytte til København. ‘Hva fanden vil du?’ udbrød mine forældre helt forbavset. Min lillebror, Dida, boede allerede derovre, og jeg endte med at få et arbejde som skalmurer, fortæller Heva, der tog til København i 2014.

- Jeg var bare en lille baryl dengang, vi var en lille gruppering i skolen, der godt kunne lide at slås. René kunne godt se, vi alle havde krudt i røven, og sagde: ‘Drenge, nu køber jeg et par handsker, og så kan vi lave lidt konkurrencer hernede i fritidsklubben, når I har fri fra skole?’ I stedet for at banke andre, bankede vi nu på hinanden, og her tror jeg, han så et potentiale i mig som bokser, fortæller Heva Sharif. Foto: Stine Tidsvilde

Selv mener han, at det var boksehandskerne og sandsækken, han som ung, ustyrlig teenager med krudt i røven kunne afreagere på, der fik ham på rette spor i livet.

Det var en pædagog ved navn René, der med ordene ‘i stedet for at du render rundt nede på skolen og banker folk i frikvartererne, så synes jeg, du skal starte til boksning,’ der fik Heva til at indse, at det var bedre at afreagere på en sandsæk i den lokale bokseklub, end det var at hænge ud på et gadehjørne.

- Hvis du render rundt på gaden og slår på folk? Så render du rundt og ødelægger andre menneskers liv - og du ødelægger også dit eget. Du kan få voldsdomme, komme i fængsel og stå tilbage uden en uddannelse og fremtid, siger Heva, men understreger, at det samtidig handler om meget mere end bare et medlemskab i en bokseklub, hvis man altså virkelig ønsker at ændre livsbane.

- Folk siger tit, at boksning kan hjælpe dig ud af eksempelvis bandemiljøet, men det kan jo ikke kun være boksningen, det handler også om ens omgangskreds.

- Dengang i Esbjerg havde jeg endelig fået mig en uddannelse, og jeg havde samtidig også min boksning, men alligevel havde jeg svært ved at slippe væk fra min omgangskreds og bryde ud af det kriminelle miljø, også selvom min far ihærdigt prøvede at hive mig i andre retninger.

- Men jeg endte tilbage i det samme miljø igen og igen, indtil jeg til sidst selv sagde stop, det her må ikke blive mit liv, husker Heva, der altså tog konsekvensen og rykkede teltpælene op og flyttede til hovedstaden.

- Jeg ville aldrig tillade mig selv at ende i spjældet, uden arbejde og uden fremtidsmuligheder. Man ødelægger sig selv i sådanne miljøer, og hvis du ikke klarer den del selv, så er der andre, der ødelægger dig, siger Heva Sharif.

Heva Sharif Alder: 28 år Bopæl: Brøndby, opvokset i Esbjerg, f. i Bagdad, Irak 1991 Uddannelse: Murer Træner: Thomas Damgaard, tidl. dobbelt europamester Vægtklasse: Super-letvægt Har stribevis af titler som ungdomsbokser: Jyske mesterskaber og et dansk mesterskab. Pauser og skader som seniorbokser har resulteret i, at Heva endnu ikke for alvor har slået igennem. Prof-debut: 12. januar 2019 mod serbiske Mirko Jovic i Gilleleje, som 27-årig. Rekordliste: 3-0, 2 KO’s

