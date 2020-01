Lykkelig Mikkel Kessler i Hall of Fame: - Helt vanvittigt

- Det er jo helt vanvittigt, mener en tydelig stolt Mikkel Kessler om sin optagelse i Hall of Fame.

- Det betyder sindssygt meget for mig.

Den tidligere verdensmester i supermellemvægt hos WBA og WBC er et stort smil, da Ekstra Bladet taler med ham om optagelsen i dansk idræts fine selskab, hvor han bliver medlem nummer 35.

Mikkel Kessler i sit hjem i Sengeløse, hvorfra han i dag har gang i mange andre ting end boksning. Foto: Lars Poulsen

- For ti år siden havde jeg tænkt, at det opnår jeg aldrig. Det er meget stort at blive anerkendt for det, man har gjort – også i forhold til mig selv – og hvis jeg ser på det indefra, så er det med den tanke at ’nå, så har du da gjort et eller andet i karrieren’, griner den tidligere verdensmester, før han igen bliver alvorlig.

- Det er kæmpestort for mig. Ikke mindst, når jeg tænker tilbage på, hvor meget blod, sved og tårer, min karriere har kostet, og hvad jeg undervejs har lagt til side for at blive den bedste.

Danskerens vel nok største kamp fandt sted på Millennium Stadium i Cardiff, hvor han efter en tæt kamp tabte på point til superstjernen Joe Calzaghe. Foto: Lars Krabbe

Han har med omhu studeret det navnkundige selskab, han nu er en del af. Og han har selvsagt bemærket, at der blandt de 34 andre hædrede idrætsnavne kun er en enkelt bokser.

- Tom Boggs er jo lige den generation ældre, så jeg har ikke selv set ham bokse, men jeg har siden set en del med ham på Youtube.

- Han var dygtig, og de gamle i boksemiljøet har talt meget om, hvor stærk han var. Det er stort at kunne gøre ham selskab, siger Mikkel Kessler, der stoppede med en imponerende rekordliste med 46 sejre (heraf 35 på knockout) og kun tre nederlag.

Kessler boksede to fantastiske kampe mod briten Carl Froch med en sejr til hver og et efterfølgende venskab. Foto: Jacob Ehrbahn

Bestyrelsen vurderer kandidaterne ud fra deres ’præstationer, bidrag til sportsgrenens udbredelse og popularitet blandt befolkningen’. Heraf vægter deres præstationer i udgangspunktet tungest.

Med sin optagelse får Mikkel Kessler også sin egen buste i Hall of Fame, der siden 2007 har holdt til i Idrættens Hus i Brøndby.

