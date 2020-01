Mahfoud får VM-hjælp fra Google

Alt går efter planen i Sarah Mahfouds VM-forberedelse - også selv om hun må bruge Google Translate for at forstå sin sparringspartner

1. februar kulminerer Sarah Mahfouds karriere, når hun i Frederiksberg Hallerne skal bokse om IBF-verdensmesterskabet mod argentinske Brenda Carabajal.

En stor mundfuld for den danske fjervægter, der er nået langt i sine indtil nu ni kampe som professionel.

Op til kampen bliver Mahfoud trænet af amerikanske Sherman Williams, der har fået hende til at fokusere på et par detaljer i hendes stil - og det skrider fremad, forklarer hun Ekstra Bladet.

- Det går rigtig, rigtig godt. Jeg går mange omgange med min sparringspartner, Elena, og Sherman kommer med mange input.

- Jeg skal væk fra amatørstilen. Jeg bokser lidt for oprejst, og jeg skal i stedet få mere fat i gulvet.

- Få fat i gulvet?

- Ja, bruge gulvet til at få mere vægt i mine slag, så jeg forhåbentlig kan få sat hende på røven.

- Er det målet?

- Nej, jeg går aldrig efter udelukkende at slå modstanderen ud. Men det kan jo blive konsekvensen, hvis det går godt.

- Og det går bedre og bedre med det, siger Sarah Mahfoud, der forventer at sparre en uges tid mere og så trappe træningen lidt ned i ugen op til kampen.

Sherman Williams har fået Sarah Mahfoud til at fokusere på nogle andre detaljer i sin boksning. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selv om hendes nærmeste kollega den seneste tid har været sparringspartneren Elena Gradinar, så er det så som så med at lære russeren at kende. For Gradinar taler udelukkende russisk.

- Hun er rigtig sød, og vi krammer meget. Men snakke sammen kan vi ikke. Kun meget korte sætninger med hjælp fra Google Translate.

- Det giver ikke problemer i ringen, men nogle gange vil man også gerne bare snakke sammen og tænke på noget andet. Men vi må nøjes med en krammer og et kys på kinden, siger Sarah Mahfoud.

Den 30-årige dansker har endnu ikke studeret sin to år yngre modstander, der er indehaver af IBF's interim titel, da den regerende mester, Jennifer Han, har været fraværende for at få et barn.

Den kom i hus efter en sejr over netop Elena Gradinar, der altså i den daglige træning betyder meget. Og det er et stort skridt i retning af at slå Carabajal.

- Jeg skal bokse min egen boksning og ikke på hendes præmisser.

- Sherman har været meget inde over min stil. Han har studeret hende, og vi skal sætte os ned og kigge på hende og få lagt en plan.

- Er du nervøs, eller er det bare en kamp som alle de andre?

- Det er bestemt ikke 'bare en kamp'. Det er det aldrig. Jeg har skullet kæmpe hårdt for at nå dertil, hvor jeg er i dag.

- Men jeg prøver ikke at tænke over, at det er en VM-kamp, for jeg kan næsten ikke tro det. Men det er en god følelse, og jeg glæder mig, siger den ubesejrede dansker.

