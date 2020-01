Mahfoud i vægt-panik: Sad i skraldesæk i sauna

Se Danish Fight Night 1. februar med Sarah Mahfouds VM-brag og syv andre profkampe. Køb adgang lige her

De fleste af os har prøvet at skulle slanke sig op til en fest, hvor jakkesættet eller den lille sorte, der sidder en kende stramt, skulle i brug.

De færreste af os har siddet i en sort skraldesæk i en sauna for at tage afsked med kiloene i en fart.

Mahfoud får VM-hjælp fra Google

Det var dog den metode, som Sarah Mahfoud, der lørdag skal kæmpe om IBF’s VM-bælte i fjervægt mod argentinske Brenda Carabajal, måtte ty til, da hun i efteråret varmede op mod Enerolisa de Leon.

- Hvordan ligger man på præcis den vægt, man skal have?

- Nu kan jeg kun tale for mig selv, men den ligger som oftest lidt over, lyder det fra Sarah Mahfoud.

Ind under bruseren efter en kold dukket i den kolde, danske havvand. Foto: Stine Tidsvilde

- Til min sidste kamp gik jeg i sauna i Hillerød. Jeg kommer ind, og inden jeg skal i sauna, tænker jeg, at jeg lige skal have pulsen lidt op, have gang i det her sved, så det går lidt hurtigere.

- Så jeg tager den her sorte sæk på. Jeg havde ikke nogen sveddragt, så tænker jeg: 'okay, en plastic pose, det virker på samme måde, det er bare det, jeg gør.' Så på med den og tøj udover, fortæller Mahfoud.

Huller til hovedet og armene

Det var ikke 'den lille sorte', som Sarah Mahfoud skulle tabe sig for at passe i, men det var til gengæld næsten, hvad det så ud som om, hun var iført, da hun gik ind i saunaen.

- Op og løbe på løbebånd, hvor det hele det larmer og rasler, og så ind i saunaen bagefter. Jeg kommer ind med den her sorte sæk, der ligner en lille kjole, jeg havde bare lige klippet hul til hovedet og armene.

- En sort skaldesæk. De helt billige fra Netto, forklarer Mahfoud.

Sådan så det ud, da Sarah i sort sæk smed de sidste kilo forud for indvejningen.

- Folk kigger sådan lidt mærkeligt, for de ligger jo og slapper af i saunaen.

‘Undskyld, det er altså ikke fordi, jeg er underlig, det er fordi jeg skal tabe mig’ måtte Sarah Mahfoud forklare gæsterne i saunaen i Frederiksborgcentret.

- Det var en god icebreaker. Så fik vi da snakket lidt i saunaen, så det var meget hyggeligt.

- Jeg var halvandet kilo over. Det var lidt for meget. Jeg har bedre styr på det den her gang, griner 30-årige Mahfoud, der lørdag skal bokse sin tiende professionelle boksekamp.

- Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes ikke, det er særligt sjovt at smide vægt, jeg hader det faktisk. Det er bare noget, man skal, hvis man ikke er i god nok tid.

Sarah Mahfoud mødte Ekstra Bladet i Nordhavn for at tale om forberedelserne til hendes første VM-kamp i karrieren. Foto: Stine Tidsvilde

Anthon Berg og sodavand

Indvejningen forud for lørdagens VM-brag finder sted i Frederiksberg Hallerne fredag, og når den er overstået, så er det slut med at slanke sig.



- Jeg går jo ned og handler ind inden, og så køber jeg en Anthon Berg med nougat og en eller anden sodavand eller noget i den stil. Så står det bare linet op, til når jeg træder ned fra vægten.

- Så får den bare alt, hvad man overhovedet kan, lyder det smilende fra Sarah Mahfoud.

Løb og vinterbadning er en del af Sarah Mahfouds forberedelser til VM-kampen. Se her, hvordan det gik, da hun tog Ekstra Bladet med i havet. Foto: Tariq Mikkel Khan/Redigering: Lasse Mehrfeld Brøndal

