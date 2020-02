Mahfoud-modstander med spøjs detalje til indvejning

Se Danish Fight Night 1. februar med Sarah Mahfouds VM-brag og syv andre profkampe. Køb adgang lige her

Nu er den såkaldte 'fight week' ovre.

Det er nu, slaget skal slås. Nu, den ubesejrede danske fjervægter Sarah Mahfoud skal slå til, bevise sit værd over for den rutinerede promotor Mogens Palle - til det temmelig potente VM-boksegalla på Frederiksberg, der på papiret tegner til at blive et boksestævne i særklasse.

Det er nu, at Sarah Mahfoud, der blev lovet et skud om en VM-titel, inden hun rundede de 30 år, skal bevise, at hun rummer potentialet til at blande sig på det absolutte topniveau i international boksning.

Det er nu, den 28-årige argentinske interim verdensmester hos det store, anerkendte bokseforbund IBF skal besejres, så Danmark kan få endnu en dansk world champ, som danskerens træner, bahamanske Sherman Williams, med statsgaranti ville udbasunere det.

Det gjorde han i øvrigt også, efter fredagens indvejning, hvor alle såmænd klarede deres vægtkrav. Den 47-årige bahamanske tank proklamrede stolt: ‘Bare vendt, Danmark! I morgen aften får I en IBF-verdensmester, en rigtig world champ, en ægte diva med benhård attitude.’

Det er IBF’s interim VM-titel i fjervægt, der er på spil, og hvis Sarah Mahfoud formår at knække den stolte argentiner i bokseringen lørdag aften, vil det såmænd være en historisk bedrift, eftersom ingen danskere til dato har vundet VM-titlen i IBF-regi, modsat WBA, WBC og WBO.

Bum, bum.

Selv udmelder en selvsikker Sarah Mahfoud, at hun er i topform - de seneste fem ugers intense, nådesløse træning med Sherman Williams et gået som smurt, siger hun.

Til fredagens indvejning så de to duellanter hinanden an en sidste gang, inden det store slag - under den klassiske stare down hævede Brenda Carabajal begge sine arme - i ren Skipper Skræk stil - men Sarah Mahfoud reagerede prompte ved at gøre nøjagtig det samme - for det her, det er hendes territorium, og titlen som VM-udfordrer fik ikke Sarah Mahfoud til at trække sig.

Tværtimod.

Argentineren skræmmer absolut ikke, selvom hun med et billigt trick forsøgte at opnå the higher ground over for sin modstander foran de mange kameralinser - ganske enkelt ved at tage et par kondisko på med solide, store hæle, så hun kunne nidstirre den danske fjervægter.

Men Sarah ... Hun havde bare et kontant modsvar til den argentinske mester:

- Jeg lagde godt mærke til, hun lige skulle have sine sneaks på, smågriner Sarah Mahfoud, inden hun uden omsvøb understreger:

- Men Brenda skræmmer mig ikke. Slet ikke. Jeg skal nok vise hende, hvem der er den mest skræmmende af os to i morgen. I morgen kommer det til at gøre rigtig ondt på hende, så ondt, så hun bliver bange - når jeg rammer hende med min højre. Jeg skal nok sætte mig i respekt - med det samme!

- Det bliver den fedeste kamp i morgen, der bliver kæmpet om guldet! Jeg er udmærket klar over, Brenda ikke er kommet her til landet for at tabe og miste sin VM-titel, men jeg skal eddermame nok sørge for, at hun bliver sendt tomhændet hjem med en ordentlig røvfuld, lød det fra Sarah Mahfoud med en forfriskende, men dog lidt uvant barsk attitude.

- Der skal selvfølgelig attitude til, konstaterer Sarah Mahfoud, der med sin træner Sherman Williams ord er blevet en rigtig, selvsikker diva, der retmæssigt tager, hvad der er hendes, nemlig IBF-titlen. Foto: Stine Tidsvilde

- Et tegn på hans genialitet

Den bundrutinerede, 85-årige promotor og matchmaker Mogens Palle, gjorde comeback for fem år siden med Tomorrows Champions - nu hed Stald Palle Danish Fight Night, og jagten var sat ind på den næste store stjerne.

Der er sket meget siden 2015, men store titelbrag har Mogens Palle i ledtog med sin datter, Bettina, samt i denne omgang Super Brian, altid været garant for - og lørdag er det 30-årige Sarah Mahfoud, der skal i ringen til staldens foreløbigt største titelkamp: En interim VM-kamp.

- Det er da et kæmpe cadeau til min far. Et VM-brag. Da min far skrev kontrakt med Sarah Mahfoud, lovede han, at han ville skaffe en VM-kamp til hende, inden hun fyldte 30 - at det så rent faktisk har kunnet lade sig gøre, er kæmpestort. Vi startede fra bunden med en spritny stald, og at vi nu er kommet op på det her niveau med en VM-kamp og bl.a. en rigtig EM-kamp på kort tid - og af egen lomme, stort set uden hjælp - det er i mine øjne et tegn på min fars genialitet. Han fylder snart 86 år, men er stadig knivskarp som matchmaker, siger Bettina Palle.

Tiden vil vise, om det nu også var det rigtige valg at hive Sherman Williams ind, den bahamanske boksetræner, som manden, der skulle gøre Sarah Mahfoud kampklar til sit livs fight - bare seks uger inden deadline.

Sarah er derimod ikke et sekund i tvivl: Det har været den rigtige beslutning.

- Jeg har trænet med Sherman Williams i seks uger nu, sparret et utal af gange med hårdføre Elena Gradinar. Vi har en virkelig god kemi, han er behagelig, siger de helt rigtige ting, holder det kort og simpelt - jeg er glad for at skulle have ham med i ringhjørnet, smiler Sarah Mahfoud, der især har arbejdet på at øge sin slagkraft:

- Jeg ville ikke være ked af at banke hende i gulvet, heller ikke hvis det var i 3. omgang. Men jeg tager én omgang ad gangen, slutter hun.

Det hårdtslående program lørdag aften byder såmænd også på et, med Mogens Palles-lejrens ord, sensationelt topbrag mellem den 30-årige letsværvægter Jeppe Morell og den montenegrinske moppedreng Nikola Sjekloca, der som tidligere både VM- og EM-udfordrer har meritter, der sagtens kan få de fleste til at ryste i bukserne - i øvrigt placeret som nr. 26 i verden i sin vægtklasse på BoxRec.

Men altså ikke den danske højrefodsbokser, der med titlen som baltisk mester, nu også skal bevise sit værd. Vise, om han kan stå distancen og gøre sig fortjent til en vaskeægte EM-kamp på sigt.

En kamp, der kan definere Morells karriere, bliver selvfølgelig også et højdepunkt på programmet i morgen, som den snu promotor da også er ekstremt spændt på, beretter Bettina Palle:

- Jeppe har mulighed for at tage et stort skridt i den helt rigtige retning, det er en top europæisk modstander - et decideret scoop at få ham hertil, siger hun og øjner en placering på europaranglisten til Morell, hvis han sejrer.

41-årige Sjekloca har rent faktisk har været inaktiv i et år - så det er en lille genistreg fra den rutinerede matchmaker at profitere af potentiel montenegrinsk ringrust - hvis man da kan tale om det hos en topbokser.

- Det er ikke bare tale om en en lille genistreg, men en stor genistreg. Min far (Mogens Palle, red.) er selv skidespændt på den kamp. Min fars helt store force er bl.a. at finde de rigtige modstandere på de helt rigtige tidspunkter, slutter Bettina, der sætter sin lid til den hårdtarbejdende danske letsværvægter.

Her er rivalens plan mod Sarah Mahfoud FAKTA: Titeludfordrer Sarah Mahfoud: 57 kilo lige ud. Interim IBF-verdensmester, Brenda Karen Carabajal: 57 kilo lige ud. På boksemenuen finder man også et historisk titelforsvar, når den 20-årige, talentfulde og ubesejrede Oliver Meng, skal forsøge at forsvare sin IBF Youth-titel mod ukrainske Vasyl Kurasov. Derudover bokser også Victor Ramon, Ditlev Rossing, Heva Sharif og debutanten Adel Younes. Brenda Karen Carabajal: - Jeg er kommet for at forsvare, hvad der retmæssigt hører til mig: IBF-titlen. Jeg har trænet intenst og føler mig meget selvsikker på en sejr - Sarah Mahfoud skal virkelig, virkelig stramme sig an, hvis hun skal kunne true mig i ringen, siger den 28-årige argentiner, der ikke vil afsløre sin gameplan. Men Sarahs efter sigende forbedrede slagkraft skræmmer bestemt ikke: - Nej! På ingen måde, svarer Brenda Carabajal køligt. Den regerende IBF-verdensmester i fjervægt, Jennifer Han, gør efter godt to års inaktivitet pga. barsel endelig comeback: Derfor er Sarah Mahfouds VM-kamp en såkaldt interim - midlertidig, om man vil. Men trods Jennifer Hans comeback, så er det ikke skrevet i sten, at amerikaneren partout genindtræder som regerende mester - for comeback-kampen 15. februar bliver ikke nødvendigvis i fjervægt, mener Bettina Palle. - Vi ved stadig ikke, om hun skal bokse i fjervægt? Og lige nu kan man jo kun møde den aktive, regerende mester - og det er Carabajal. - Så vidt, jeg ved, vender Jennifer Han tilbage i en letvægtskamp. Det er ikke sikkert hun længere kommer ned i fjervægt - det forlyder, hun vil møde en mester i letvægt i stedet, i den vægtklasse er der jo også store navne, som kan være interessant for hende, så vi må se, hvad der sker, siger Bettina Palle. Vis mere Luk

