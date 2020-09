Mahfoud tæt på drømmekamp i Las Vegas

Den danske IBF-verdensmester Sarah Mahfoud kan lugte en af de helt store kampe, for nu bekræfter poromoter Mogens Palle, at der forhandles om et brag af en kamp med to store titler (IBF og WBO) på spil.

Det dobbelte VM-brag står til at skulle finde sted i boksningens højborg Las Vegas, hvor boksestjernen Amanda Serrano er kvinden, der skal besejres, hvis Mahfoud vil løbe med alle bælterne.

Hvis alt går vel, så kan kampen løbe af stablen i december, og det ville være første gang, at en kvindelig dansk bokser får en storkamp på amerikansk grund.

- Jeg kan bekræfte, at vi forhandler om netop denne kamp, som Sarah Mahfoud har vist stor interesse for. Hun ønsker at møder de stærkeste i verden, og Sarahs imponerende VM-sejr i februar har åbnet op for nogle meget spændende muligheder og altså nu også tilbud fra USA om interessante VM-kampe, siger promotor Mogens Palle fra Danish Fight Night.

Serrano i guldshorts er kendt for at slå sine modstandere ud. Foto: Frank Franklin II/Ritzau Scanpix

Amanda Serrano fra Puerto Rico er noget så usædvanligt som en kvindelig knockout-specialist, og hun har en imponerende statistik med 40 kampe med 38 sejre og kun 1 nederlag og 1 uafgjort. I 28 tilfælde ud af de 38 sejre har hun stoppet sin modstander før tid.

Serrano og Sarah Mahfoud er henholdsvis nummer 1 og 2 i verden i fjervægt hos Boxrec, så det ville være en stor kamp at få stablet på benene.

Se også: - Mine forældre vil ikke lukke mig ind

Dansk verdensmester er blevet single

- Hun blev sendt hjem med månedlang hovedpine

Hele stævnet her: Gense Mahfoud-sejr