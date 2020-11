Mahfouds mega-mareridt

Sarah Mahfoud fik torsdag formiddag besked om, at mink har aflyst drømmekampen - nu ligger hun på sengen med hovedpine og tænker, at alt er lige meget

Mahfoud tæt på drømmekamp i Las Vegas

10. december skulle den danske IBF-verdensmester Sarah Mahfoud have bokset dobbelt VM-kamp i Las Vegas mod Amanda Serrano, men nu har Nevadas bokseforbund aflyst kampen som følge af situationen med de danske mink og mulige coronamutationer.

- Jeg har lige fået det at vide for halvanden time siden, og jeg skal lige sluge den. Den er altså led. Og hård..., siger Mahfoud til Ekstra Bladet.

- Vi var jo gået i gang, og vi havde hentet en sparringpartner, og Sherman (træner, Sherman Williams) er her. Nu ligger jeg bare på sengen og har lidt hovedpine og tænker 'hvad så nu?', siger Mahfoud.

Ja, og hvad skal du så nu?

- Lige nu ved jeg det slet ikke. De næste mange uger var jo planlagt, og mit fokus var her. Nu skal jeg i hvert fald ikke træne i dag. Men måske gå en tur med Sherman. Jeg stopper bare brat, for der er jo ikke noget at træne op til, siger Mahfoud.

Artiklen fortsætter under billederne

Sarah Mahfoud før VM-kampen i februar. Foto: Stine Tidsvilde

Selvom vi lever i en usikker coronatid, så havde Mahfoud ikke aflysningen på fornemmelsen.

- Nej, overhovedet ikke. Jeg troede, at der var taget højde for det. Vi har skullet isoleres og det hele for at være sikker på, at vi ikke tog corona med. Men de har så vurderet, at risikoen var for stor, siger Mahfoud.

Hun fik beskeden, da promotor Mogens Palle havde prøvet at ringe, og hun så fik ringet ham op og læst den mail, som Amanda Serranos promotor Lou DeBella havde skrevet i løbet af natten.

- Mogens er også super-ked af det. Han og Bettina har jo brugt sindssygt meget tid på den kamp i mange måneder, og der har været mange udgifter med Sherman og forberedelser.

- Men nu er alt lige meget. Ligegyldigt. Det hele er spildt - eller måske ikke spildt, for jeg har jo trænet.

- Jeg tænker stadig, at der er en chance for at møde hinanden. Bare ikke nu. Jeg har ingen idé om, hvornår det kan blive. Det afhænger af corona, siger Mahfoud.

Helt klar til juleferie, er hun dog ikke endnu.

- Jeg havde planlagt at være på Færøerne hos min mormor til jul og nytår, og det holder jeg fast i. Men jeg har også en eksamen, jeg skal læse op til, og der skal jeg gøre, hvad jeg kan, siger Mahfoud, der stadig er i en form for chok.

- Det var en kæmpe chance og en kæmpe mulighed. Den største kamp overhovedet, og jeg var totalt sat op til det, og så blev den bare revet væk via en mail, siger Mahfoud.

Serrano og Sarah Mahfoud er henholdsvis nummer 1 og 2 i verden i fjervægt hos Boxrec, så det ville have været en stor kamp at få stablet på benene.

Amanda Serrano fra Puerto Rico er noget så usædvanligt som en kvindelig knockout-specialist, og hun har en imponerende statistik med 40 kampe med 38 sejre og kun 1 nederlag og 1 uafgjort. I 28 tilfælde ud af de 38 sejre har hun stoppet sin modstander før tid.

31-årige Sarah Mahfoud blev IBF-verdensmester i februar og har vundet samtlige sine 10 kampe som professionel. Havde hun vundet mod Serrano kunne hun også have skrevet WBO-verdensmester på sit cv. Nu må hun vente lidt på at udvide samlingen af bælter.

