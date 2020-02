Mahfouds VM-modstander har medbragt verdens bedste: - En kamp mod Dina ville være godt

Interim verdensmesteren Brenda Carabajal, der lørdag møder Sarah Mahfoud, har med sig til Danmark bragt sin faste sparringspartner, den argentinske verdensmester Marcela Eliana Acuna, som har givet udtryk for, at en kamp mod Dina Thorslund vil være en udfordring lige efter hendes smag

IBF’s interim verdensmester i fjervægt, den 28-årige argentiner Brenda Karen Carabajal (16-4-1, 9 KO’s), har meldt sig kampklar til det helt store VM-boksegalla, der lørdag løber af stablen i Frederiksberg Hallerne.

VM-kampen mellem den ubesejrede, danske titeludfordrer Sarah Mahfoud (9-0, 3 KO’s) og den regerende IBF-mester Brenda Carabajal nærmer sig med hastige skridt - argentineren ankom i sidste uge i Københavns Lufthavn fra Buenos Aires. De kommende dage finpudser Carabajal formen i Bokseinstituttet Valby om eftermiddagen, mens Mahfoud med sin bahamanske boksetræner Sherman Williams knokler benhårdt på at få de sidste detaljer på plads om formiddagen på selv samme adresse.

Begge boksere meldes i absolut topform, og for Carabajals vedkommende er det bl.a. på grund af den faste trænings- og sparringspartner, 43-årige Marcela Eliana Acuna, som også er rejst med til Danmark (i øvrigt også med sin manager) for at holde sin landsmand toptunet og topmotiveret, inden det afgørende slag skal stå.

Foto: Stine Tidsvilde

- Jeg forventer en hård og tough kamp, men med Brenda Carabajal som vinder. Vi tager bæltet med hjem igen, fastslår sparringspartneren Marcela Eliana Acuna.

Verdens bedste mod Thorslund

Marcela Eliana Acuna - også kaldet ‘La Tigresa’ (tigeren, red.) - er desuden regerende IBF-verdensmester i superbantamvægt, altså den danske WBO-verdensmester, Dina Thorslunds (14-0, 6 KO’s), vægtklasse.

Et potent boksebrag mellem de to verdensmestre har tidligere været på tale, fortæller Thorslunds boksetræner, Thomas Madsen, men for knap et år siden stagnerede - måske endda kuldsejlede - forhandlingerne af uvisse årsager mellem Team Sauerland og Acunas bagland til stor ærgrelse for begge boksere, lader det til.

På de sociale medier giver Acuna, der lige nu af mange betragtes som verdens stærkeste i sin vægtklasse, udtryk for, at et en storkamp mod netop den danske hardhitter stadig ville være en solid udfordring lige efter hendes smag - en potentiel dobbelt VM-titelkamp.

Foto: Stine Tidsvilde

På Acunas Instagram-profil ser det ud til, at de to parter har taget sagen i egen hånd: ‘En kamp mod Dina (Thorslund, red.) ville være rigtig godt,’ lyder svaret fra den argentinske IBF-verdensmester til Thomas Madsens konstatering: ‘Næste gang, du er i Danmark, så er det for at kæmpe mod Dina.’

Ekstra Bladet har siden modtaget disse svar fra Marcela Eliana Acuna: Hvad tænker du om en kamp mod Dina Thorslund? - Vil hun møde mig? Jeg bokser mod alle! Jeg er ikke bange for nogen, svarer Acuna mere nedtonet end på Instagram. En potentiel dobbelt titelkamp i enten Danmark eller Argentina? - Det er op til min promotor, men jeg kan vinde, lige meget hvor det skal være. Hvorfor gik forhandlingerne om en Dina-kamp i stå med Sauerland? - Det må du spørge min promotor om, jeg træner og forbereder mig - og tager mig ikke af den slags. Du har din manager med til København, ønsker I at genoptage forhandlingerne? - Min promotor har ikke hørt fra nogen, det er jo der, man skal henvende sig, hvis noget skal ske, svarer Marcela Acuna, der formentlig har et mandatory titelforsvar, der skal overstås, før et evt. opgør mod Thorslund kan komme på tale.

Brenda Carabajal (tv.) ved fredagens indvejning forud for kampen med Mahfoud (th.). Foto: Stine Tidsvilde

Thorslund: Et drømmescenarie

26-årige Dina Thorslund, der tidligere har luftet sin store utilfredshed med den komplet demotiverende inaktivitet som sulten topbokser og WBO-verdensmester, siger selv følgende om et potentielt boksebrag, en dobbelt titelkamp, mod den argentinske ‘La Tigresa’ Acuna:

- En dobbelt VM-kamp mod Acuna, er uden tvivl et af drømmescenarierne for mig, så det kunne kun være megafedt, hvis det endte med at blive en realitet.

Selvom den danske verdensmester fra Struer mildt sagt stadig er en kende frustreret over sin egen uholdbare situation pt. så har hun stadig mod på at komme med et lille, kækt råd til nemlig Sarah Mahfoud, fra én topbokser til en anden:

- Mit bedste råd er: Vind kampen, Sarah, det vil være til gavn for os alle, siger Dina Thorslund, selvfølgelig med et spektakulært opgør mellem dem i tankerne.

Hverken Dina Thorslund eller hendes træner, Thomas Madsen, har ønsket at udtale sig om fremtiden eller kontraktforhandlinger med Sauerland overfor Ekstra Bladet.

Kritik af Sauerland Sidst i december gav en tydeligt frustreret Dina Thorslund dog sin promotor, Team Sauerland, tørt på, eftersom hun mente, at Sauerland havde holdt hende for nar over en længere periode, da hun flere gange var blevet stillet endnu en titelkamp i udsigt - men derpå blot måtte konstatere, at intet i sidste ende alligevel blev til noget. Med knap trekvart års inaktivitet siden det succesrige titelforsvar over April Adams i juni sidste år er intet sket, også selvom promotoren Nisse Sauerland senest annoncerede, at et nyt Sauerland-stævne ville finde sted i slutningen af februar - hvor Thorslunds Sauerland-kontrakt tilmed udløber. Intet er endnu blevet offentliggjort - og bliver det nok heller ikke, lader det til. Den rutinerede argentineren har været indehaver af VM-titlerne i alle de fire store, anerkendte VM-forbund, hvortil den første af mange VM-titler blev erobret tilbage i 2006. Acuna, som af flere bokse-eksperter betragtes som den stærkeste i superbantam-vægtklassen, rangerer som nr. 1 i verden på BoxRec modsat danske Thorslund, der er rangeret som nr. 5. Den 26-årige bokser fra Struer samt boksetræner Thomas Madsen har nemlig i en længere periode haft en helt særlig ønskeliste med tre stærke modstandere. Ifølge Dina Thorslund har det i lang tid drejet sig om følgende tre kandidater: IBF-mesteren, Marcela Acuna, 43 år fra Argentina (super-bantamvægt)

WBC-mesteren, Yamileth Mercado, 21 år fra Mexico (super-bantamvægt)

WBA- og WBC-mesteren, Jelena Mrdjenovic, 37 år fra Canada (fjervægt)

