Medie: Boksestjerne anholdt få dage inden storkamp

Gervonta Davis er sigtet for vold i hjemmet, skriver amerikansk medie

Der er under to uger til, at den amerikanske stjernebokser Gervonta Davis skal i ringen mod dominikanske Hector Luis Garcia.

Men nu er kampen i fare for at blive aflyst.

Ifølge det amerikanske medie TMZ er Gervonta Davis blevet anholdt i Florida, hvor han er sigtet for vold i hjemmet.

Mediet har fået indsigt i politidokumenterne, der viser, at bokseren stadig er i politiets varetægt onsdag morgen.

Foto: Joel Plummer/Ritzau Scanpix

Der er ikke yderligere detaljer om, hvad sigtelserne mod Gervonta Davis præcis indebærer.

Davis skulle efter planen have mødt Hector Luis Garcia i et stort brag i Washington DC 7. januar, men det vides ikke, om den kamp stadig bliver afviklet planmæssigt.

Det er ikke første gang, at Gervonta Davis er på kant med loven.

Amerikaneren har ad flere omgange været anholdt - blandt andet i 2020, hvor han blev beskyldt for et overfald på sin ekskæreste til en kendis-basketballkamp i Florida.

Gervonta Davis har en imponerende statistik som bokser, hvor han er ubesejret i 27 kampe siden sin professionelle debut i 2013. Heraf har han vundet 25 kampe på knockouts.

Han har tidligere haft adskillige VM-bælter og er nuværende indehaver af WBA-bæltet i letvægtsklassen, som han har haft siden 2019.

28-årige Davis, som også går under kælenavnet 'Tank', er på nuværende tidspunkt rangeret som nummer to på verdensranglisten i letvægtsklassen ifølge Box.Live.