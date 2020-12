Megakamp rykker nærmere

Nu arbejder både Tyson Fury og Anthony Joshuas folk på, at få braget mellem de to briter gjort til virkelighed

Der er sværvægtskampen, alle vil se.

Nu rykker braget mellem Anthony Joshua og Tyson Fury nærmere en virkeliggørelse.

Realitetsforhandlinger gik nemlig i gang kort efter, at Joshua lørdag aften slog Kubrat Pulev ud i niende omgang og udtalte, at hans fulde fokus nu var på Fury’s WBC-bælte.

Siden har promoter Eddie Hearn kaldt kampen for ‘den største i sporten’ og den bedste kamp for begge briter.

Hearns har allerede talt med Fury’s amerikanske promoter, Bob Arum, om det, der potentielt kan blive en kamp med et provenu på milliarder af kroner.

- Ethvert medlem af begge teams vil have den kamp. Vi anerkender alle, at det vil være den største kamp og den bedste for begge boksere, siger Hearns.

- Det handler om at blive den ubestridte verdensmester. Hvorfor er du overhovedet i sporten, hvis du ikke ønsker den kamp?

Anthony Joshua jubler efter sejren over bulgarske Kubrat Pulev. Nu venter alle på, at han får den helt store kamp. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

- Nu prøver vi at løse de issues, der kan komme i vejen for kampen, men dem er der ikke mange af, hvis jeg skal være ærlig.

Det kan dog godt være, at der er forhindringer forude, for Deontay Wilder har angiveligt en aftale om en tredje kamp mod Fury, og Oleksandr Usyk står til at få en titelkamp om Joshuas WBO-bælte.

Tyson Fury slår Deontay Wilder ud i deres indbyrdes kamp nummer to. Et tredje opgør kan stå i vejen for Fury-Joshua. Foto: REUTERS/Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Det sidste kan måske klares med en pose penge og et løfte om en senere kamp, mener The Sun.

- Vi prøver sammen at arbejde hen mod at lade alle bokseforbund vide, at vi planlægger sådan en kamp i maj, og at vi gerne vil forene alle bælterne i den.

- Der er småproblemer, men i mine øjne kan vi godt begynde at sætte nogle kontrakter op og få det her til at rykke.

- Men hvis Tyson Fury af en eller anden grund ikke kan skrive under på en fight med Anthony Joshua, så vil han møde Oleksandr Usyk som den næste, siger Hearns.

