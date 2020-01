Mere godt nyt til bokseelskere

Du kan nu se frem til at få endnu mere spændende og actionfyldt boksning i Ekstra Bladet PLUS

Fire nye boksestævner kommer til at blive afholdt i Danmark.

Det er Thomas Madsen, som er træner for WBO-verdensmesteren Dina Thorslund, samt Kasper Høyer Holgersen, som har trænet flere forskellige boksere, der er arrangørerne.

De har sammen stiftet TK Promotion.

- Vi laver aftaler med knap så mange boksere, men så ved vi, at vi kan fodre de her boksere med de kampe, de har brug for.

- Vi er glade for, at vi selv har været i amatørkredsene, så vi føler, at vi har en god grobund for at komme ud og arbejde sammen med amatørklubberne om at lave nogle fede stævner i provinsen, siger Kasper Høyer Holgersen til Ekstra Bladet.

TK Promotion har lavet aftaler med bokserne Oliver Møllenberg (4-0-1), Landry Kore (10-0-1) og Mikkel Nielsen (8-2-0). De kan ses i aktion ved første stævne 29. februar i Ringkøbing. Kasper Høyer Holgersen afslører desuden, at de er tæt på at lande aftaler med yderligere to boksere, men at standen dog ikke bliver større end fem boksere.

Til stævnerne kommer der til at være fem professionelle kampe og så fem amatørkampe med lokale boksere.

Du kan se Landry Kore i ringen hos Ekstra Bladet PLUS. Foto: Claus Bonnerup

Mange har forsøgt sig som promotere, men er blevet knockoutet. Kasper Høyer Holgersen har dog opskriften klar på, hvorfor de vil lykkes med det.

- En af grundene er, at Ekstra Bladet er gået med på at sende vores stævner, hvor vi kan vise bokserne frem, så det giver dem et vis kendisniveau. De har forståelse for, at dansk professionel boksning er et sted, hvor vi har en masse unge talenter, som har brug for et år eller to i en opbygningsfase, inden de er klar til de større kampe.

- Man skal se frem til spændende kampe. Det skal ikke være en købt bokser, som kommer og skal hente sine penge. Og så har vi været så heldige at få Landy Kore med, som ligger nummer 111 på verdensranglisten og kun mangler en 2-3 kampe for at komme i top 50.

Alle TK Promotions fire stævner kan ses i Ekstra Bladet PLUS, men så længe behøver du ikke vente. Allerede 1. februar kan du se boksning, når Sarah Mahfoud skal forsøge at erobre VM-bæltet - læs mere om det HER.

