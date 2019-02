Mere guf til boksefans: Oplev morgendagens stjerner på Ekstra Bladet

Ekstra Bladets læsere er glade for boksning, og vi er glade for boksning her på Ekstra Bladet.

Derfor glæder det os, at vi endnu en gang kan give vores læsere muligheden for at se et dansk professionelt boksestævne live på Ekstra Bladet.

De erfarne boksere Abdul Khattab og Mikkel Nielsen skal begge i kamp lørdag aften i Ringkøbing, mens morgendagens danske boksestjerner Oliver Møllenberg og Mahdi Jallaw også sætter handskerne på plads klar til at dele øretæver ud.

Også det hollandske boksetalent Alicia Holzken skal i aktion lørdag aften, når promotor Peder Forsman, der netop har fået Patrick Nielsen i sin stald, inviterer indenfor til fem professionelle kampe, som du altså kan se, hvis du er abonnent i Ekstra Bladet+.

Talentet Mahdi Jallow skal i ringen lørdag. Arkivfoto: Peter Klint/Ritzau Scanpix

- Jeg er ekstremt glad og beæret over, at Ekstra Bladet vil vise vores debut-stævne på lørdag i Ringkøbing.



- Jeg håber, vi kan levere et godt show med tre stortalenter i kamp i Mahdi Jallaw, Oliver Møllenberg og Alicia Holzken. Og så de mere etablerede proffer Abdul Khattab og Mikkel Nielsen som for første gang skal ned i weltervægt.



- Vesterhavshallen er næsten udsolgt, så stemningen bliver god, og jeg håber, man kommer til at mærke det ude i stuerne, lyder det fra promotor Peder Forsman.

- Ekstra Bladet og boksning er et perfekt match. Den hårdtslående sport har et stort og trofast publikum hos vores læsere og brugere, og derfor er det en stor fornøjelse, at vi kan sende Peder Forsmans første stævne i Ekstra Bladet+, siger Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, og fortsætter.

- Det er skønt, at der fortsat er grøde og tiltro til dansk professionel boksning, og med Peder Forsman som ny og ambitiøs promotor på markedet så ser vi forhåbentlig en fortsat stigning i kvaliteten, mens vi venter på den næste superstjerne.

- Over flere gange har vi kunne se, hvor glade Ekstra Bladets brugere er for at se boksning. Derfor er vi meget glade for, at vi nu kan tilbyde endnu et stævne. Samtidig er det spændende med en ny promotor og nye boksere, så vi for alvor viser, at boksningen har hjemme på Ekstra Bladet, siger Ekstra Bladets tv-chef Lasse Pedersen.

Alicia Holzken (tv.) i aktion mod bulgareren Ivanka Ivanova. Foto: René Schütze

Du kan se hele boksestævnet i Ekstra Bladet+ på lørdag fra kl. 20.30. Det koster kun 49 kroner at blive abonnent i vores plus-univers.

Programmet for aftenen:

Abdul Khattab mod Adnan Hadzihajdic

Oliver Møllenberg mod Mirko Jovic

Mikkel Nielsen mod Karlo Tabaghua

Mahdi Jallaw mod Nemanja Jasenovski

Alicia Holzken mod Oksana Romanova