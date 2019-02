Mesterbokser får et års fængsel efter vold mod betjente

Den franske bokser Christophe Dettinger får et års fængsel for at have tildelt knytnæveslag til betjente under demonstrationer med 'De Gule Veste' i Paris i januar.

Det har en domstol i Paris besluttet sent onsdag aften.

Videooptagelser af overfaldet er gået viralt i Frankrig og har skabt stor debat.

Dettinger, der er tidligere fransk mester i letsværvægtsklassen, benægtede ikke anklagerne inden retssagen. Han meldte sig selv til politiet to dage efter overfaldet.

Ved det første retsmøde i sagen undskyldte bokseren for sine handlinger, men understregede, at hans brug af vold skyldes politiets håndtering af demonstranterne.

- Jeg ville stoppe en uretfærdighed, men jeg endte med at skabe en ny.

- Jeg så politiet slå på demonstranter med knipler. Det forstår jeg ikke. Jeg så en kvinde på jorden, nogen sparkede hende og hævede deres knippel, og så kastede jeg mig mod politibetjenten og slog ham, siger den 37-årige eksbokser.

Uroligheder 7. januar i Paris, hvor et medlem slår en politibetjent. Angiveligt skulle overfaldsmanden på dette billede være Christopher Dettinger. Foto: AFP

Videooptagelser af overfaldet, der skete, da demonstrationer i Paris 5. januar udviklede sig voldeligt, viser Dettinger tildele en politibetjent flere knytnæveslag, mens andre demonstranter forsøger at sparke betjenten.

Bandlyst i Paris i seks måneder

Overfaldet skete på broen Léopold-Sédar-Senghor i det centrale Paris.

Den offentlige anklager i sagen havde krævet en væsentligt hårdere straf til den franske bokser, der med dommen bliver placeret i et åbent fængsel og kan fortsætte med at arbejde.

Udover fængselsdommen er Dettinger desuden bandlyst fra den franske hovedstad i seks måneder og skal betale op til 3000 euro, svarende til cirka 22.000 kroner, til betjentene.

Ifølge fransk lovgivning er strafferammen for den type vold helt op til syv års fængsel.

Dettinger er blevet et populært symbol for "De Gule Veste", der i flere måneder har arrangeret store demonstrationer i en række franske byer.

Protesterne begyndte på grund af utilfredshed med en foreslået afgiftsstigning på benzin, men har udviklet sig til en bevægelse mod præsident Emmanuel Macrons reformprogram, de stigende leveomkostninger i Frankrig og øget globalisering.

Det anslås, at 50.000 deltog i demonstrationer i midten af januar i Paris. Det er dog markant mindre end de 280.000, der deltog i november.

