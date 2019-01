Mesterbokser politianmeldt af kommune: - De er gået i ringen med den forkerte

OL-aspiranten Yvonne Bæk Rasmussen har taget kampen om mod Kerteminde Kommune, som har anmeldt hende til politiet for ærekrænkelse. Nu har hun meldt kommunen for at have 'indgivet falsk klagemål'

Striden mellem mesterbokseren Yvonne Bæk Rasmussen og Kerteminde Kommune, som før jul resulterede i, at bokseren blev meldt til politiet for ærekrænkelse, er nu eskaleret yderligere.

Rasmussen bøjer ikke af trods det kommunale pres og vil ikke lade sig true til tavshed, som hun udtrykker det. Hun har derfor meldt borgmester Kasper Olesen og kommunaldirektør Tim Jeppesen til politiet for at have ’indgivet falsk klagemål’, som det hedder i straffelovens paragraf 165.

- De er gået i ringen med den forkerte. De har kun anmeldt mig, fordi de vil begrænse min ytringsfrihed, og det vil jeg selvfølgelig ikke acceptere, siger Yvonne Bæk Rasmussen til Ekstra Bladet.

Det er Fyens Stiftstidende, der fredag bringer nyheden om Rasmussens kontra-anmeldelse. I dyb frustration over sin årelange kamp mod Kerteminde Kommune for at sikre sin syge søn den nødvendige behandling, offentliggjorde hun før jul på Facebook et skarpt angreb på en tidligere leder i kommunen.

I opslaget gjorde hun lederen ansvarlig for flere borgeres utidige død på grund af manglende behandling. Det skarpe ordvalg kunne være strafbart, vurderede kommunens jurist, hvorefter kommunaldirektør Tim Jeppesen og borgmester Kasper Olesen bad Yvonne Bæk Rasmussen slette opslaget.

Da det ikke skete, blev hun politianmeldt. At hun siden har modereret sin sprogbrug i opslaget, har ikke formildet kommunen, som ønsker at lade sagen gå sin gang gennem retssystemet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Yvonne Bæk Rasmussen, da hun sidste år netop havde vundet Eindhoven Box Cup. Foto: Privatfoto.

Anmeldelsen er dog i sig selv strafbar, idet den alene tjener det formål at lukke munden på en kritisk borger, vurderer Yvonne Bæk Rasmussen.

- Jeg mener, at det er strafbart at indgive en grundløs politianmeldelse for at få en uskyldig borger straffet. Jeg mener, at jeg har ret til at kritisere offentligt ansatte og især offentligt ansatte med ledelsesansvar, siger Yvonne Bæk Rasmussen.

Hun anser det for ethvert menneskes ret at ytre sig kritisk mod magthavere, og hun understreger, at hun ikke har opfordret til vold eller andre strafbare handlinger. Hendes ytringsfrihed er forsøgt krænket, mener hun, og den vil hun kæmpe til det sidste for at forsvare.

- Jeg står fast. Det er slet ikke i orden at true folk, når man sidder i en magtposition, som de gør. De burde hjælpe borgerne i stedet for at anmelde dem, siger Yvonne Rasmussen.

Kommunaldirektør Tim Jeppesen ønsker ikke at udtale sig om den nye udvikling i sagen, mens borgmester Kasper Olesen (S) understreger, at kommunen har handlet i overensstemmelse med de retningslinjer for brug af sociale medier, som kommunens hovedudvalg udarbejdede sidste år. Han slår fast, at ingen i kommunen har truet Yvonne Rasmussen.

- Vi orienterede hende om, at hendes opslag ifølge kommunens jurist er strafbart, og at vi ville anmelde hende, hvis det ikke blev slettet. Der var tale om en orientering og ikke en trussel, siger Kasper Olesen til Ekstra Bladet.

- Opslaget blev ikke slettet, og så måtte vi anmelde det til politiet. Det er drønærgerligt, at det kom så vidt. Jeg søgte dialogens vej, men det kom der ikke noget ud af, siger borgmesteren.

37-årige Yvonne Bæk Rasmussen er forsvarende nordisk mester og har som sit højeste mål i karrieren at deltage i OL i Tokyo næste år.

Her er de danske OL-håb i boksning

Se også: Dansk kvindebokser i EM-finale

Se også: Dansk bokser sikker på VM-medalje

Dansk boksers utrolige forvandling: Fra overvægtig til danmarksmester

Verdensmesterens store nedtur: Jeg har mistet alt