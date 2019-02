Mickis træner ærgerlig: Har manglet kvalificeret sparring

Micki Nielsens nederlag i Belgien lørdag kunne måske være undgået, hvis optakten havde været bedre, siger hans træner, Gutte Løiborg, der dog ikke er meget for at pege fingre af Team Sauerland

ROESELARE (Ekstra Bladet): - Micki er næsten alt for hård! lød det fra Micki Nielsens træner Gutte Løiborg efter nederlaget til den belgiske europamester Yves Ngabu.

- Ikke at jeg siger, det er bedre at blive slået ud, men når man er så hårdfør, får man også mange flere hug, tilføjede han.

Skuffelsen stod malet i ansigtet på Gutte Løiborg, da Ekstra Bladet mødte Albertslund-teamet i omklædningsrummet umiddelbart efter nederlaget lørdag aften i belgiske Roeselare.

Det virkede som om gameplanen ikke var blev eksekveret i ringen i løbet af kampen og den muskuløse belgiske bulderbasse, Yves Ngabu, blev ved med at ramme plet med sine slagkraftige kombinationer.

Du råbte på hans jab flere gange, og at Micki skulle holde afstand … Fik I ikke helt korrigeret det?

- Han (Micki Nielsen, red.) fik det desværre slet ikke til at fungere, og så ville han i stedet gerne ind og buldre - og så prøvede vi det. Jeg skreg: ‘Hvis du absolut vil det, så skal der bevægelse på!’ Problemet var bare, at jeg havde svært ved at få ham i bevægelse. Han flyttede slet ikke hovedet og stod meget stille - han ventede for lang tid...

Se også: Skuffet Micki i EM-nedtur: - Det er latterligt

- Der er ingen tvivl om, at formen ikke fejlede noget overhovedet. Alt har været godt. Undtagen manglende kvalificeret sparring. Jeg vil slet ikke forklejne de folk, vi har haft inde og sparre med Micki. Det har bare til syvende og sidst ikke været godt nok - alt credit til dem, men vi har manglet sparring, hvor vi er blevet presset lidt ekstra, lød det fra træner Gutte Løiborg, der tilføjede:

'Der kom sgu ikke noget'

- Det har været et hårdt forløb her op til kampen, og det har været svært skuffende og ærgerligt, at der ikke har været den nødvendige opbakning ift. at få sparringspartnere.

Er det Sauerlands ansvar?

- Jeg kunne aldrig drømme om at ... Der burde bare have været noget mere kvalificeret sparring. Jeg havde fået lovning på det og havde en forventning om det, men der kom sgu ikke noget ... Og det er bare ærgerligt.

- Jeg havde nærmest en tyrkertro på, at Micki kunne gå op og klare det her, men han manglede sgu lige at finde den rigtige afstand, og han gik med på Ngabus præmisser - og der var for lidt bevægelse. Micki stod meget stationært ... Det er skide ærgerligt, jeg ikke kunne få ham til at bevæge sig noget mere.

- Det er en bitter og kedelig følelse at stå tilbage med … Men jeg ville sgu hellere selv have tabt end Micki. Det er klart, det er jo min dreng, sagde Gutte Løiborg.

Se også: Patrick skuffet over Sauerland: - Det er så plat

Se også: Stjernens mareridt: Ramt af pludseligt kollaps

Se også: Cutman hyldes efter blodigt opgør: - Det så rigtig, rigtig grimt ud

Dansk komets dramatiske barndom: Blev kidnappet til Danmark af mor

Dansk boksers utrolige forvandling: Fra overvægtig til danmarksmester

Bredahl fik eks-rocker som værge: Nu er kontoen tom