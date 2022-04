Mikkel Kessler bryder tavsheden

De var Danmarks mest markante makkerpar i bokseverdenen i mange år.

Sidenhen kom uenigheder om penge til at splitte dem, og kontakten stoppede.

Tidligere har Mikkel Kessler ikke ønsket at udtale sig om sin tidligere boksepromotor Mogens Palle, men nu bryder den forhenværende stjernebokser tavsheden.

- Jeg har respekt for manden, og jeg er ked af det, som er sket med ham, siger han til Ekstra Bladet.

- Der er ingen i hele verden, som har fortjent det, som han går igennem lige nu. Jeg håber, at han og hans familie kommer sig over det.

I februar i år fortalte Mogens Palle til Ekstra Bladet, at han havde fået konstateret kræft for anden gang.

Penge kom imellem dem

Selvom Mikkel Kessler og Mogens Palle satte nye højder for dansk boksning, varede glæden ikke evigt.

- Jeg er da ked af, at han er blevet alvorligt syg, men vi har også haft vores kampe. Der er mange ting, som jeg ikke må udtale mig om i forhold til vores historie, siger Mikkel Kessler.

Spliden mellem Kessler og Palle startede for alvor efter den prominente VM-kamp mellem Kessler og Joe Calzaghe i 2009.

Det var en af de største boksekampe i sin tid, som betød, at der var mange penge at tjene på kampen. Både som vinder og taber.

Selvom det blev et nederlag til Kessler, kunne den danske stjerne se i omegnen af 27 millioner kroner tikke ind på kontoen, men her begyndte uenighederne, da Mikkel Kessler skulle tilbagebetale 9 millioner til sin daværende manager, Bettina Palle, som er Mogens Palles datter.

Herudover tjente Mogens Palle 21 millioner kroner på tv-rettighederne.

Striden om præmiepengene endte med at skille de to danskere ad.

Boksepromoter Mogens Palle i 2008 under et pressemøde før boksekampem mellem Mikkel Kessler og Dimitri Sartison. Foto: Thomas Sjørup/Polfoto

En anden tid

Uoverensstemmelserne mellem Mogens Palle og Mikkel Kessler var tæt på at ende i en retssag, men de to kamphaner endte til sidst med at gå hver sin vej.

- Jeg er ikke typen, som bærer nag. Min og Mogens’ historie ligger jo mange år tilbage. Jeg håber, at han bliver frisk og rask, men det er mange år siden, jeg har set ham. Det er et helt andet liv, siger Kessler.

- Der er ikke kold luft mellem os nu, men vi har ikke haft kontakt i mange år. Jeg er et andet sted i mit liv nu, og min tid med Mogens var jo dengang, tilføjer han.

På trods af uenighederne deler de to gamle venner stadig ekstraordinære minder, som danske boksefans sent vil glemme.

- Han har jo spillet en stor rolle for boksning i Danmark, og han var en dygtig boksepromotor. Måske den bedste i Danmark, siger Mikkel Kessler om Mogens Palle.

- Jeg har ikke lyst til at udtale mig mere om ham.

