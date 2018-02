Mikkel Kessler dropper comeback: Gnisten er væk

Mikkel Kessler er færdig med sin professionelle boksekarriere.

Det fortæller han i et stort interview med BT.

- Jeg stopper, det er helt slut nu, slår bokseren fast over for avisen.

Se også: Mikkel Kessler ramt af alvorlig infektion

Kessler annoncerede ellers sidste år, at han ville vende tilbage til ringen efter fire års pause. Men han kan ikke længere finde motivationen.

- Jeg kan ikke få min motivation tilbage. Jeg går ikke op og gør noget halvt. Det skal være med fuld hammer og uden at se sig tilbage.Men gnisten er væk, og derfor melder jeg det her ud nu, siger han til avisen. '

Se også: Kessler udskyder comeback: Jeg er bare taknemmelig for, at det blev opdaget

Fik borrealia

Det var meningen, at Kesslers comeback skulle være sket dette efterår, men i september fik den tidligere verdensmester konstateret borrelia, og det satte ham naturligvis langt tilbage.

- Jeg begyndte at føle mig syg for omkring fire uger siden. Jeg var træt, mine muskler var ømme, og jeg kunne ikke træne, siger Mikkel Kessler i en pressemeddelelse.

- På det tidspunkt havde jeg ingen idé om, hvad der var årsagen. Jeg fik taget blodprøver, som ikke viste noget, og det var ikke før, at jeg fik foretaget en lumbalpunktur, at lægerne kunne identificere problemet, forklarer han.

Mikkel Kessler har ikke selv registreret, at han er blevet bidt af en skovflåt, men det skulle være sket under en træningstur til Sverige.

- Jeg er bare taknemmelig for, at infektionen blev fanget tidligt, og forhåbentlig kommer der ikke nogen langvarige effekter.

Men efter sygdommen har han haft svært ved at finde motivationen igen, fortæller han til BT. Han siger desuden, at der er en mening med, at han blev bidt af en flåt og fik borrelia.

Han fortæller dog, at han er trist over beslutningen om at stoppe, og han er ked af at måtte skuffe sine fans.

Kessler er forlovet med bloggeren Lea Hvidt, og de har sammen to børn.

Se også: Mens vi venter på comebacket: Her er Kesslers nye job

Se også: Klar til boksebrag: Her skal Kessler bokse i sit comeback

Den kommede brudgom: Sådan blev Mikkel til Viking Warrior