Mikkel Nielsen efter uskøn affære: - Det var en rigtig lorte-kamp

- Det var slet ikke nogen køn sejr. Men det var en ren arbejdssejr! Og den blev kørt hjem. For mig personligt var det en rigtig lorte-kamp. Og jeg kom slet ikke rigtig i gang med det jeg gerne ville - og ellers spolerede han det.

Det var ordene fra 29-årige Mikkel Nielsen (8-0) til Ekstra Bladet efter weltervægterens pointsejr over den 34-årige svenske modstander Karlo Tabaghua (18-13).

En rodet kamp med masser af hårde infights:

- Jeg blev lokket med på hans lege … Han ville hele tiden ind på kroppen og presse på. Normalt kan jeg godt lide infights, men i dag kørte det slet ikke for mig. Så det endte med at blive en rigtig, rigtig hård kamp, indrømmer Mikkel Nielsen.

Den danske bokser var gået en vægtklasse ned til lørdagens duel:

- Jeg har tabt rigtig mange kilo de sidste par uger - så det var hårdt oppe i ringen! I de sidste to omgange begyndte jeg at hive efter vejret - selvom forberedelserne op til kampen ellers har været gode.

Det var svenske Karlo Tabaghuas 10. nederlag i træk. Men selvom rekordlisten ikke umiddelbart skræmmer, så var det alligevel en hårdfør bokser, der gav Mikkel Nielsen kamp til stregen.

Tabaghuas har tidligere bl.a. kæmpet mod den nuværende europamester Sergio Garcia og den ubesejrede tysker Sebastian Formella. Et niveau, der altså voldte Mikkel Nielsen problemer.

- Måske har han (Karlo Tabaghua, red.) tabt en del af sine seneste kampe, men han har til gengæld mødt rigtig stærke boksere - og også slået en del af dem. Slet ikke en uværdig modstander.

- Vi stødte hovederne sammen i 1. omgang, og det gjorde satme ondt! Og ja, så fik jeg to slag lige i pive-tøjet - og slag nummer to mærker jeg sgu stadigvæk! Det bliver man mega-frustreret over, og man taber hovedet lidt. Men det er fint nok at prøve det til de store kampe: at bokse en lorte-kamp, men alligevel få arbejdet sig igennem, sagde Mikkel Nielsen, der nu kan se frem til en mindre titelkamp ved det kommende Peder Forsman-boksestævne i Aarhus til maj.

- Jeg bliver jo ikke yngre. Jeg er ved at være en gammel ræv. Så det skal ske snart. Men jeg glæder mig først og fremmest til at have fri en uge eller to. Jeg har ikke holdt boksefri i to til tre år, fordi jeg ikke har vist, hvornår kampene kom. Men at have noget rigtig seriøst at træne op til giver også blod på tanden! sagde han.

Boksepromotor Peder Forsman:

- Mikkel Nielsen bokser altid hårde kampe. Men det var utrolig vigtigt med en sejr. Nu får han en titelkamp i Aarhus i et mindre forbund. Og hvis han kan vinde den kamp, så er han måske klar til at vi kan matche ham endnu hårdere i et andet forbund. Han er jo for gammel til at bokse om ungdoms-titler … Men det er lærerigt at skulle bokse en titelkamp med nationalsang og det hele. På den måde kan jeg give ham en stor oplevelse! sagde han.

Gilleleje-talent gik alle omgange: Skidegod erfaring

- I 1. omgang røg han allerede til tælling. Der satte jeg ham sgu med lever-hugget, lød det fra en begejstret Oliver Møllenberg (2-0).

Den talentfulde 18-årige let-weltervægter fra Gilleleje var stolt.

Hans blot anden kamp som professionel endte også med en stensikker sejr - denne gang mod serbiske Mirko Jovic (2-9).

Møllenbergs slag-serier og dertilhørende undvigelser eksekveret til UG blev ikke overraskende for stor en mundfuld lørdagens serbiske modstander - der altså tilmed røg til tælling allerede i 1. omgang.

Det blev til en samlet pointsejr (med dommerstemmerne 40-35, 40-35 og 40-35) til Oliver Møllenberg.

- Jeg har gået fire omgange, og det er virkelig fedt! I stedet for at knockoute ham allerede i 1. omgang, så lærer jeg meget mere af at gå alle fire, sagde Oliver Møllenberg til Ekstra Bladet.

- Jeg holdt mig til gameplanen og gennemførte til UG. Jeg holdt ham på afstand hele tiden og tog ikke nogen store chancer - selvom jeg får en del fuldtræffere ind.

- Der er stadig en masse ting, der skal arbejdes på. Men jeg har lært rigtig meget af den her kamp. Jeg skal arbejde på mit tempo-skifte og mit jab. Som prof bliver du nødt til at have et jab, der sidder snorlige. Mirko Jovic kom med nogle hurtige rush og lige pludselig gik han kontra - og det var også fedt at prøve at tage nogle slag med de små handsker. For det er sgu noget helt andet, sagde han.

Manager Thomas Møllenberg var også en tilfreds mand:

- Han halter lidt efter med sit jab. Så det skal der virkelig arbejdes på. Men han bokser en teknisk god kamp. Han undviger fint og har et godt blik i selve kampen. Det var godt han gik alle fire omgange. Det er skidegod erfaring. Han skal hjem og arbejde på sit jab og temposkift.

- Men han beviser sit værd. Han har aldrig bokset en elite-seniorkamp nogensinde. Det er kun den anden kamp nogensinde at han bokser uden hjelm. Og ham den anden var en rutineret herre. Ikke nogen verdensmester - men en solid modstander.

