Milliard-brag på plads

Anthony Joshua og Tyson Fury er blevet enige om en milliard-kontrakt på to kampe om alle VM-bælterne i sværvægt

Nu er den god nok - vi får den længe ventede og meget lukrative kamp mellem sværvægtsmestrene Anthony Joshua og Tyson Fury.

Det bekræfter Anthony Joshuas promotor, Eddie Hearn. Han arbejder nu på at finde et tidspunkt og ikke mindst et sted til første kamp:

- Vi skulle gerne have en bekræftet aftale om et sted indenfor den næste måned. Den vanskelige del er altid at få alle parters underskrift på samme papir.

- Men det har var en gigantisk indsats fra alle parter. Der var rivaliserende promotorer, rivaliserende tv-stationer og rivaliserende boksere, siger Eddie Hearn.

Den del af aftalen er dog mindre besværlig, påpeger han.

For når man kan få de to største navne i sværvægt til at træde i ringen sammen, så kommer de øvrige tilbud af sig selv.

- Jeg føler faktisk, at jeg har gjort det hårde arbejde nu.

- Jeg ved, hvor hårdt der er blevet arbejdet på det i de seneste par måneder, og jeg føler at denne kamp er så stor, at den ikke er vanskelig at sælge.

- Vi har allerede fået tilbud fra otte-ni lokationer. De er indløbet fra flere forskellige lande i Mellemøsten, Asien, Østeuropa og Amerika, siger han.

Der er i sagens natur ingen fastlagt økonomi i kampen endnu, men den er af flere blevet vurderet til cirka 200 millioner pund. Det svarer til godt 1,7 milliarder kroner.

Den fordeling skulle i første opgør blive fordelt ligeligt 50/50, mens der i returkampen er 60/40 til fordel for vinderen af den første kamp.

Han vil ud over en god skilling til pensionsopsparingen kunne kalde sig mester i alle de store forbund. Joshua kommer med dem fra WBA (Super), IBF, WBO og IBO, mens Fury medbringer sit WBC-bælte.

Fury indstillede sin karriere i 2016, efter at han året inden med sin sejr over Wladimir Klitschko havde vundet alle de bælter, Joshua har i dag.

Han genoptog karrieren tre år senere, og 32-årige Fury (31 kampe, 30 sejre (21 KO) og 1 uafgjort) er altså nu klar til at udfordre den et år yngre Joshua (25 kampe, 24 sejre (22 KO) og 1 nederlag).