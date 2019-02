- Min kæreste fryder sig nok, når jeg får én på lampen

- Min kæreste fryder sig nok over, at jeg engang imellem får én på lampen - så længe jeg vinder!

Oliver Møllenberg er et ubeskrevet blad. Men den 18-årige knægt fra Gilleleje Bokseklub er det seneste skud på stammen i dansk boksning.

I januar valgte den danske let-weltervægter at kickstarte sin karriere med en overbevisende knockout-sejr allerede i 1. omgang over serbiske Nemanja Jasenovski - tilmed i en udsolgt Gilleleje Hallen og med sit fædrene ophav - og manager - Thomas Møllenberg som promotor.

Den strålende debut tiltrak uundgåeligt opmærksomhed fra bl.a. den nye, danske bokse-promotor Peder Forsman.

Olivers stenhårde leverstød overbeviste Peder Forsman om, at der her var tale om et ekstraordinært talent og en potentiel VM-stjerne. Og den unge Møllenberg’er underskrev derefter en fireårig kontrakt med Forsman Sports Management.

Drømmer om titelkampe

- Jeg vil være Danmarks yngste junior-verdensmester. Den store drøm er uden tvivl at bokse en VM-titelkamp i ét af de helt store bokseforbund, siger Oliver Møllenberg til Ekstra Bladet under et kort træningspas i Gilleleje Bokseklub.

- Jeg er bund-seriøs. Og jeg har droppet mine planer om uddannelse for at fokusere 100 procent på boksning - det er sgu ikke for sjov! understreger han.

Thomas Møllenberg, formand for Gilleleje Bokseklub, har bl.a. i mange år været en del af Danmarks Bokse Unions elite-sektion - og ageret landstræner i en kort årgang.

Den erfarne boksetræner vurderer i al beskedenhed Oliver Møllenbergs potentiale:

- Oliver har hele pakken! Og han kan gå hele vejen. Om han bliver verdensmester i ét af de store bokseforbund? Det vil tiden vise. Men han bliver en profil på den danske boksescene - det er jeg helt sikker på! siger Thomas Møllenberg.

- Efter en utrolig lang og svær diskussion har Oliver fået lov til at udsætte sin uddannelse og i stedet jagte sin drøm, siger han og tilføjer:

- Han tilsidesætter nemlig alt! En 18-årig knægt, der sidder derhjemme evigt eneste weekend uden at tage til fest - i stedet snører han løbeskoene hver eneste morgen. Oliver har tårnhøje ambitioner. Og han lever og ånder for boksning.

18-årige Oliver Møllenberg bokser sin bare anden prof-kamp mod den noget ældre serber 28-årige Mirko Jovic ved boksepromotor Peder Forsmans debutstævne i Vesterhavshallen i Ringkøbing lørdag.

Den talentfulde Nørrebro-bokser Mahdi Jallaw samt Kessler-lærlingen Abdul Khattab og weltervægteren Mikkel Nielsen er også på bokse-programmet lørdag til Fight Night i Ringkøbing

Uddannelse på standby



- Det er måske ikke et klogt træk, indleder Thomas Møllenberg.

Men med Oliver Møllenbergs bokse-kundskaber var det alligevel umådelig svært at argumentere imod:

- Vi lever i et samfund, hvor vi helst skal gå den lige vej … Man skal hurtigt igennem uddannelse, så man ender som et produkt, samfundet kan tjene penge på. Men Oliver har valgt sin egen vej, og med det talent og den seriøsitet han lægger for dagen, skal det nok gå, forsikrer Thomas Møllenberg.

- Jeg har altid sagt til mine børn: ‘Vælg alt andet end boksning!’ Det er så ben-hamrende hård og umenneskelig en sportsgren. Og der er ikke mange, der kommer godt ud af det på den anden side … Så ja, det gør da, at jeg bliver urolig - og jeg har nok aldrig været fortaler for at, Oliver Møllenberg skulle være prof-bokser, siger han.

Skolen var nummer to

Men med efternavnet Møllenberg lå det selvsagt trods alt i kortene, at også 18-årige Oliver skulle gøre karriere inden for boksesporten.

- Det var en svær beslutning. Og mine forældre sagde selvfølgelig også, at det var risikabelt. Men skolen har altid været nummer to i min verden - især efter alle de gode bokse-resultater, siger en beslutsom Oliver Møllenberg.

- Jeg kan ikke have fuldt fokus på begge ting. Så vil jeg hellere gøre én ting ad gangen. Når boksekarrieren er ovre, så kan jeg tænke på uddannelse igen.

- Jeg har lige afsluttet 10. klasse (i Hillerød, red.). Og allerede der var det svært at kombinere boksning og lektier - selvom lektiepresset i 10. klasse ikke var det største. Jeg VILLE træne to gange om dagen, og derfor blev lektierne kun lavet halvt. Jeg stod f.eks. op klokken 05.00 om morgenen for at løbe en tur på 10 til 15 km, inden jeg skulle med Grisen (toget, red.) til Hillerød, siger han.

Møllenbergs bokse-stamtræ: Ove Møllenberg (Oldefar) Vægtklasse: letweltervægt Jysk mester i 1950’erne. Jan Møllenberg (Farfar) Vægtklasse: fluevægt Sjællandsmester 4 gange i perioden 1966-1971. Carsten Møllenberg (Farfars bror) Vægtklasse: fjervægt Dansk Mester 1960’erne og nordisk mester 1960’erne. Torben Møllenberg (Farfars bror) Vægtklasse: Fjervægt Dansk Mester 1960’erne. Michael Møllenberg (Onkel) Vægtklasse: Bbantamvægt 6 gange Sjællands mester i perioden slut 80’erne- slut 90’erne, 4 gange Dansk Mester i perioden 1989-1999, nordisk mester 3 gange i perioden 1990-1996 og fra 2000-2002 10 prof-kampe. Casper Møllenberg (Onkel) Vægtklasse: Letvægt Sjællandsk og nordisk mester i perioden start 1990’erne. Thomas Møllenberg (Far) Vægtklasse: Letvægt Sjællandsmester 1986. Tobias Møllenberg (Storebror) Vægtklasse: Mellemvægt Sjællandsmester 2014, Dansk mester 2011, deltager ved Europamesterskaberne 2015. Oliver Møllenberg Vægtklasse: Super letvægt Sjællandsmester 2018, Dansk Mester 2016 og 2018, Nordisk Mester 2018, aktiv prof-bokser. Vis mere Luk

Boksetræner og -kommentator Brian Mathiasen:

- Det er for tidligt endnu at spå om, hvor langt potentialet rækker. I Olivers første kamp kunne jeg se, at talentet er stensikkert! Men med den unge alder og den manglende rutine i det professionelle game - så har han meget at lære endnu. Han forivrer sig f.eks. alt for meget i hans første kamp.

- Oliver skal matches på den fornuftige måde, indtil han bliver noget ældre. Måske er prof-karrieren kommet en anelse tidligt? Så vidt jeg ved, har han ikke bokset seniorkampe på amatørplan.

- Manglen på rutine og senior-boksning er i hvert fald til stede. Men Oliver Møllenberg er et spændende navn og et stort talent uden tvivl. Han kommer ind i et game nu, som er meget, meget hårdt. Og det er acceptabelt, at han bliver matchet blødt i starten. Og når han endelig bliver sat under pres, så finder vi også ud af, hvad han består af.

