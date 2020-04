- Mine forældre vil ikke lukke mig ind

For to måneder siden stod fjervægtsbokseren Sarah Mahfoud med armene i vejret og et VM-bælte om maven i en boksering i Frederiksberg Hallerne.

Nu står hun på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital i en hvid sygeplejerskeuniform og poder patienter for coronavirus.

Træder til i krisen: Hopper i sygeplejeuniformen

- Det er selvfølgelig lidt underligt, fordi man ved, at de potentielt kan have en sygdom, som fylder rigtig meget lige nu, fortæller Sarah Mahfoud, da Ekstra Bladet møder hende på Bispebjerg efter otte timer på hospitalets akutmodtagelse.

- Man har maske og briller på, og man tager alle de sikkerhedsforanstaltninger, man skal, men når man er på arbejde, så er man jo på arbejde, og så tænker man egentlig ikke på så meget andet end at gøre det, man skal, uddyber den uddannede sosu-assistent.

Sarah Mahfoud foran Bispebjergs akutmodtagelse, hvor hun de seneste uger har vikarieret. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Alt imens Sarah Mahfoud trænede op til sin store titelkamp i januar, afsluttede hun to eksaminer på sygeplejerskestudiet, hvor hun nu er i gang med fjerde semester.

Derfor lå det hende til højrehånden at hjælpe til i sundhedsvæsenet, nu hvor boksningen alligevel står stille på grund af coronakrisen.

- Det synes jeg er oplagt i den her tid i stedet for at jeg bare sætter mig hjem og fletter fingre. Når jeg kan være med til at give en hånd, så synes jeg også, at jeg skal gøre det, lyder det fra Sarah Mahfoud.

- Er du bange for at blive syg, nu hvor du befinder dig så tæt på syge og potentielt syge?

- Jeg ved ikke, om jeg er bange for det. Jeg har da ikke lyst til at blive syg, men jeg ved ikke ligefrem, om jeg er bange for det. Hvis jeg sådan var rædselsslagen, så havde jeg jo nok heller ikke valgt at arbejde på hospitalet.

- Men jeg har uden tvivl respekt for sygdommen. Man skal passe på, for der er jo mange, der bliver syge, og der er folk, der dør. Jo hurtigere, vi får begrænset smitten af corona, jo bedre er det for hele samfundet, svarer den 30-årige bokser.

Boksetræning er der i øjeblikket ikke meget af for Sarah Mahfoud, der dog uden for arbejdstid træner og holder sig i form under åben himmel. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Forældrene vil ikke have Sarah indenfor

Vikartjansen på Bispebjerg Hospital har dog ikke været uden konsekvenser for 30-årige Sarah Mahfoud, der ikke forlader hjemmet på Amager uden en flaske håndsprit i tasken og stort set ikke ser noget til sin familie.

- Jeg savner min familie helt vildt meget, men min søster er gravid, og min mor og far har isoleret sig derhjemme, fortæller bokseren, der forleden for første gang, efter at corona rigtig ramte Danmark, aflagde et kort visit hos forældrene i Hillerød.

- De lukkede mig ikke engang indenfor. Jeg fik lov til at sidde for mig selv udenfor på en stol, som var plantet i deres udestue, griner Sarah Mahfoud.

- Så kom min mor ud og satte en tallerken med mad til mig, alt imens hun og min far sad på den anden side af ruden. Min mor kom også ud med gennemsigtige plastikposer, som vi havde på. Det var selvfølgelig også lidt for sjov, men de passer rigtig, rigtig godt på, og det er jeg jo kun glad for, fortæller Sarah Mahfoud, der er den ældste af tre søskende.

En plads for sig selv i udestuen var, hvad det blev til for Sarah, da hun besøgte sine forældre. Privatfoto

