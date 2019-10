MMA eller Boksning? Masser af ufine tricks i dansk sejr

Han er marcheret op ad verdensranglisten hos det store, anerkendte VM-forbund WBC. Den fremadstormende og ubesejrede tidligere WBC jr. verdensmester Ditlev Rossing (12-0-0, 8 KO’s) har senest taget spring fra en placering som nr. 36 til nr. 27.

Den 24-årige danske cruiservægter har selv udtalt til Ekstra Bladet, at der meget vel kan være tale om endnu en titelkamp i den nærmeste fremtid – helst inden årsskiftet!

Lørdag aften i Hillerød som første danske professionelle bokser i bokseringen skulle Mogens Palles ubesejrede boksehåb i en såkaldt tune up-kamp op imod den tidligere franske mester fra 2015, 38-årige David Radeff (9-14-2, 3 KO’s) – en markant stærkere modstander end rekordlisten umiddelbart antyder ved første øjekast, har historien omkring franskmanden været i optakten.

Og det ville kun de efterfølgende slagudvekslinger kunne berette om …

Ditlev Rossing havde i hvert fald på forhånd bebudet, at han absolut ingen intentioner havde om at gå samtlige omgange og dermed overlade sin skæbne til dommerne: Ergo en knockout var som sædvanlig den overordnede plan – mens snusfornuften samtidig opfordrede ham til ikke at forhaste sig med sit kampafgørende punch.

Spørgsmålet var, om Ditlev Rossings modstander her til aften i Hillerød ville agere tilpas akavet i sine bevægelsesmønstre til at gøre kampen til en alt for rodet forestilling …

Den brølstærke dansker havde i hvert fald for inden luftet sine bange anelser på grund af franskmandens baggrund som tidligere verdensmester i kickboksning og MMA-kæmper.

Franskmanden blev mødt af larmende tavshed blandt det sparsomme antal tilskuere, der havde fundet vej til FrederikborgCentret. Mens ’D-Struction’ Rossing blev til gengæld budt varmt velkommen David Radeff bød først ind med de offensive takter, mens Ditlev Rossing lod sit venstre-jab arbejde afventede og køligt…

Danskeren landede dog en tung, dyb højre-handske, der så ud til at kunne mærkes! Franskmanden ville in fight og sende de korte hooks afsted – mest i Rossings parader. Allerede i 2. Omgang drønede den 24-årige danske cruiservægter i flæsket på den 38-årige franskmand med hårde, eksplosive kombinationer …

Tempoet blev skruet op med det samme og dalede lige så hurtigt igen …

Rossing tog ingen chancer og ventede kløgtigt på sin chance – den helt store åbning i sin modstanders forsvar. Et heftigt venstre-hook fra Rossings gyldne boksehandske i smasken på Radeff fik endelig publikum til at juble, som ellers kun havde budt ind med et enkelt ’Kom nu med det uppercut, Ditlev!’ Ditlev Rossings slag-serier fik publikum til at klappe i takt, mens David Radeff dukkede sig mere og mere med paraderne oppe. Franskmanden søgte konstant ind på kroppen af den 24-årige dansker, der virkede frustreret over sin modstanders taktik.

Rossing modtog flere gange reprimander fra kamplederen for at skubbe med sin skulder, men Radeff havde i det mindste ikke held med at hamre en tæt uppercut i kæben på danskeren. Som kampen skred frem blev det en mere og mere rodet affære – ikke så ophidsende fra et mere eller mindre tavst publikum.

Først da franskmanden først nærmest fornærmende trak på skuldrene over et par slag fra Ditlev kom der lidt fut i fejemøget – hånen antændte danskeren, der lukkede op for godteposen og de hårde kanoner. Helt tosset så det rent faktisk ud til, at den tidligere kickbokser/Thaibokser helt glemte han stod i en boksering …

Han lagde i hvert fald an til et knæ-til-ansigtet med begge hænder om nakken på Ditlev – inden kamplederen fluks brød ind. Men Radeff prøvede at nedtone det med en skæv grimasse …

Ikke lang tid senere forsøgte han sig med et skandaløst a la take down ved at løfte op i Ditlevs ene ben, så han nær var væltet. Igen brød en voldsomt vred kampleder ind. Kampen fortsatte, det samme gjorde Ditlev med flotte kombinationer og kontraboksning. Han kunne dog ikke for alvor sætte sig igennem på kanvassen.

I sidste omgang ville Ditlev afgøre det hele – han sendte dybe kanoner i flæsket på franskmanden og højre hooks til tindingen …

Radeffs parader var væk, det eneste han kunne gøre var at stange med hovedet først for at ende i clinch. Men Ditlev Rossing vand med samtlige dommerstemmer: 80-72, 80-72 og 80-72.

USKØN kamp, men stensikker sejr. ​