Modstander måtte google dansk stjerne: Anede ikke, hvem hun var

I 11. time tilbage i juni inden stævnet i Arena Randers forsøgte promotor Mogens Palle at skaffe en ny modstander til Sarah Mahfoud.

Førstevalget, den canadiske og tidligere WBC-verdensmester Olivia Gerula, bestod ikke den obligatoriske MR-scanning, og derfor var det meningen, at Enerolisa De Leon fra Den Dominikanske Republik (bosat i Spanien) med kort varsel skulle træde til.

Enerolisa De Leon mødte uheldigvis op i Madrid Lufthavn dengang med et særligt foto-ID i stedet for sit pas og endte derfor ikke med at rejse til Danmark …

Men lørdag i FrederiksbergCentret i Hillerød er 37-årige Enerolisa De Leon (5-2-0, 2 KO’s) endelig klar til at møde Mogens Palles IBF interkontinental-mester og VM-udfordrer, 30-årige Sarah Mahfoud (8-0-0, 3 KO’s) fra Hillerød, der langt om længe igen skal op i bokseringen – endda på hjemmebane – til den sidste vigtige opgave, inden det efter planen går løs i en VM-kamp på dansk grund i den nærmeste fremtid.

Den danske fjervægter, der på BoxRec er rangeret som nummer fire i verden, skal i en såkaldt VM-test møde Enerolisa De Leon for at finpudse kampformen inden et potentielt VM-brag.

Foto: Jonas Olufson

Dog mod en modstander, der dog må siges at ligge noget lavere placeret hos BoxRec som nummer 63.

Uden lige i forbifarten rent faktisk at opfange, at der var tale om Sarah Mahfouds modstander, stødte Ekstra Bladets udsendte tilfældigvis på Enerolisa De Leon og hendes kompagnon, som ledte efter det rigtige lokale i FrederiksbergCentret kort inden indvejningen fredag.

Derfor spørgsmålet: ’So who are you going to fight against tomorrow?’

Derefter lod der til at opstå tvivl blandt Enerolisa De Leon og hendes følgesvend … Den 37-årige bokser måtte i hvert fald erkende, at netop den detalje var hun ikke på stående fod bekendt med og bad derfor sin makker om at besvare spørgsmålet.

Efter en google-søgning kunne Enerolisa De Leons medrejsende dog endelig pege på sin smartphone, hvor Sarah Mahfouds navn lyste op: ’This is her …’

Og så var det mindre mysterium opklaret.

Men trimmet så hun ud, Enerolisa De Leon, da hun efter indvejningen skulle forsøge at nedstirre sin stærke danske modstander ved at kigge opad.

- Er Enerolisa De Leon tilstrækkelig modstand til dig, nu hvor du helst skal være ekstra skarp til en kommende VM-kamp?

- Man skal aldrig undervurdere nogen, understregede Sarah Mahfoud efter indvejningen fredag.

- Jeg lå selv rangeret omkring slut 30’erne (på BoxRec, red.), da jeg mødte Stephanie Ducastel, som dengang lå nummer to på det tidspunkt. Ducastel kom til Danmark og tænkte måske, at jeg bare var en runover … Men hun endte med at tabe kampen, mens jeg overtog hendes plads. Man skal aldrig nogensinde undervurdere nogen. Enerolisa (De Leon, red.) har vundet fire kampe i streg – den sidste på KO. Hun er inde i et flow, hvor hun gerne vil have en masse sejre.

- Men jeg har sørme ikke tænkt mig at lade hende ødelægge min ranglisteplacering!

- Så det er ikke en svag modstander?

- Man skal aldrig undervurdere nogen. Så kan man jo risikere at gå op i bokseringen og få en røvfuld … Og så træner du heller ikke optimalt eller indstiller dig optimalt op til en kamp.

- Den her kamp betyder jo også, om jeg forhåbentlig får en VM-kamp efterfølgende. At gå med et nederlag og skulle bokse en VM-kamp – det er bare ikke det samme!

- Jeg skal vinde den her! For at bevise: Jeg er klar, jeg har holdt mig i gang, jeg er ikke faldet af på den. Jeg er klar til en VM-kamp.

- Det har også været lidt af en pause, du har haft?

- Jeg har jo trænet hårdt og trænet op til kampen i Randers. Der har selvfølgelig været sommerferie, og det var også ligesom at få et slag i hovedet (aflysningen i Randers, red.), hvor jeg tænkte: ’God dammit! Blider det aldrig til noget? Bliver det til noget næste gang? Hvem ved?’

Foto: Jonas Olufson

- På selve kampdagen sad jeg klokken 11 om formiddagen, da Mogens Palle kom og bankede på min dør og sagde: ’Jeg er sgu ked af det, Sarah!’ Jeg kunne godt se på ham, at han var ked af det.

- Blev du så hård i filten?

- Nej, slet ikke! Ikke på ham. Jeg kan godt lide Mogens. Jeg blev ærgerlig. Det var sgu da noget lort … Så tog mig og min kæreste i stedet ud og spiste en god tre-retters menu og sluttede af med en irish coffee. ’Fuck det hele!’ tænkte jeg, smågrinte Sarah Mahfoud med et skævt smil.

Men lørdag på hjemmebane er skuffelsen vendt til stor optimisme og glæde: For den danske fjervægter skal på hjemmebane endelig i kamp igen efter et fravær fra bokseringen siden januar.

Og hun er tændt. For nu er den eftertragtede VM-kamp for alvor inden for rækkevidde.

- Det er super fedt at få lov til at bokse på hjemmebane. Nu bliver det endelig til noget – og så endda til HSK Box Cup, som jeg selv har bokset som amatør. Jeg boksede min allerførste kamp til et HSK-stævne.

- Jeg håber, at folk fra Hillerød, som jeg kender, har lyst til at komme og støtte op og være med til at skabe en vild stemning i hallen, tilføjede Sarah Mahfoud.

På programmet

Den 20-årige IBF jr. verdensmester og ubesejrede Oliver Meng (6-0, 3 KO's) møder lørdag den 30-årige ligeledes ubesejrede franskmand Jordan Neveux (8-0, 4 KO's).

24-årige cruistervægter Ditlev Rossing (12-0-0, 8 KO’s) møder den 38-årige franskmand David Radeff (9-14-2, 3 KO’s).

Danish Fight Night-stævnet indledes med fem udvalgte amatørkampe fra HSK Box Cup-turneringen med nogle af Danmarks bedste boksere fra bl.a. super-sværvægts-klassen.

