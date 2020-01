Møder Ukraines hemmelige våben

Se Danish Fight Night 1. februar med Sarah Mahfouds VM-brag og syv andre profkampe. Køb adgang lige her.

Handskerne skal på igen for Ditlev 'D-Struction' Rossing, der skal forsøge at holde fast i sin stime af sejre for 14. gang som professionel.

Den ubesejrede dansker skal slås til VM-boksegalla i Frederiksberg Hallen 1. februar, og modstanderen bliver den forholdsvis ukendte, men ikke videre venligt udseende 35-årige ukrainer Sviatoslav Svyryd.

Og det er svært at vide, man skal forvente af den ukrainske modstander, der forekommer at være lidt af en løs kanon.

Han er aldrig blevet stoppet før tid, men har i midttrediverne stadig kun bokset otte professionelle kampe. Fem af kampene er blevet vundet, fire af dem på knockout, og Svyryd har tidligere vist tænder ved at slå den ubesejrede tysk-afghaner Shokran Parwani ud i fjerde runde af deres opgør i 2017.

Med til at forstærke indtrykket af uforudselighed er, at den sejr imidlertid ikke er inkluderet i hans kampstatistik. Svyryd blev nemlig efter opgøret taget af dopingkontrollen med nogle ikke helt lovlige substanser i kroppen. Rossing lader sig dog ikke skræmme og føler sig overbevist om, at Svyryd kommer til for første gang at opleve, hvordan det føles at blive slået ud i Frederiksberg-Hallen.

- Han ser ud til at være en ganske udmærket modstander, der er fysisk stærk, og han kommer helt sikkert for at vinde og virkelig skabe en god kamp. Jeg ser frem til at tildele ham det første knockoutnederlag.

Med Sviatoslav Svyryd ved man ikke rigtig, hvad man får. Bokseren fra det østlige Ukraine har ikke nogen særlig gloværdig professionel karriere bag sig, men den 35-årige har dog momentvis vist sig ikke at være en rar modstander. Foto: PR Foto

Tilbage på rette kurs efter operation

Troen er der, på trods af at D-Struction Rossing har haft nogle problemer med sin venstrehånd, der sidste år var under kniven.

Først for nylig har lægerne sagt god for, at den tidligere jyske, danske og nordiske mester må tage den i brug igen. Fraværet af venstrehånden har dog kun styrket bokserens tiltro til højrenæven.

- Nu har jeg gået og ikke kunnet lave andet end at slå med højrehånden i en lang periode, så den må jeg jo næsten kunne gå ind og levere varen med i min kommende kamp. Det bliver et brag af en kamp, og det bliver godt at komme tilbage efter min sidste kamp, som var lidt rodet. Jeg ser virkelig frem til at vende tilbage til ringen igen og få en knockoutsejr.

Rossing har haft tilbud om VM-kampe i år på hånden, men har takket nej for at holde fokus på at få venstre næve tilbage for fulde omdrejninger. Det skal altså indledes med en sejr over den fysisk stærke Sviatoslav Svyryd. For at nå det mål har Rossing blandt andet fløjet den amerikanske sværvægtsbokser Sherman Williams ind som træner og sparringspartner.

Rossing mod Svyryd er en af otte kampe på programmet den 1. februar, hvor Ekstra Bladet vil være tilstede.

Se Danish Fight Night 1. februar med Sarah Mahfouds VM-brag og syv andre profkampe. Køb adgang lige her.

Glæd dig: Du kan se historisk VM-brag

Danske stjerner uddelte tæsk: Se alle kampene her

Glad Mahfoud: Den chance får man ikke hver dag

Sarah Mahfoud i spektakulær opvarmning til VM-kamp