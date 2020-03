Mødes for tredje gang: Årets brag på plads

18. juli 2020.

Skriv den dato ind i kalenderen allerede nu.

Der bokser Tyson Fury mod Deontay Wilder deres tredje opgør i MGM Arena, Las Vegas.

Det fortæller "The Gypsy Kings" amerikanske repræsentant Bob Arum til The Mirror.

Deontay Wilder har udnyttet en klausul i kontrakten fra deres anden fight, der sagde, at den tabende modstander inden for 30 dage kunne kræve en rematch, det fortæller Bob Arum.

- Nu vil vi sætte os ned og gå igennem alle detaljerne for kampen.

- Vi opdagede, at den 18. juli er favoritdatoen for både ESPN og FOX, fordi den ligger i et tidspunkt med meget lidt sport. Hvilket er godt for kampen, kunne han videre afsløre.

Triologien er dermed en realitet.

Dermed bliver det en hurtig revanche for Deontay Wilder, der er ivrig efter at bevise sit værd i ringen igen.

Tyson Furys britiske promoter Frank Warren har ellers snakket varmt om en unification-kamp mod den anden brite Anthony Joshua, der holder de andre bælter i sværvægtsklassen.

Men Deontay Wilder har afvist et tilbud om at steppe til siden for en sum penge, så en evt. kamp mellem Tyson Fury og Anthony Joshua må vente til efteråret, hvis "The Gypsy King" til den tid stadig er WBC-verdensmester.

Deontay Wilder her på vej i kanvassen i det andet opgør med Tyson Fury. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Tyson Fury og Deontay Wilder har mødtes to gange før.

I december 2018 boksede de to kamphaner for første gang. Den kamp blev dømt uafgjort, hvilket blev et meget omdiskuteret og kontroversielt resultat.

Der var derfor lagt op til noget af en bokseaften, da de to duellanter igen mødtes 22. februar i år.

Efter syv omgange og en totalt dominerende Tyson Fury blev kampen stoppet, da Deontay Wilders ringhjørne kastede håndklædet i ringen. På dette tidspunkt havde amerikaneren været i kanvassen to gange, og så ud til at have umådeligt svært ved at få sine ben til at fungere.

Det rasede bomberen fra Alabama over efter kampen.

Ingen skulle nogensinde stoppe en kamp for ham. En kriger som ham, skulle selv bestemme sin skæbne, mener han.

Der gik efter kampen rygter om, at han havde fyret sin træner Mark Breland, der var den "skyldige" i at smide håndklædet i ringen. Det er siden kommet frem, at han stadig er i trænerteamet.

Stadig kongen

Deontay Wilder blev udbokset i deres andet opgør.

Tyson Fury havde allerede inden kampen gjort det klart, at han ville gøre det af med amerikaneren og gå efter en knockout i anden runde. Deontay Wilder og resten af det massive presseopbud tog ikke Tyson Furys ord for gode vare, og rystede blot på skuldrene af britens udsagn. "The Bronze Bomber" kommenterede også, at det troede den altid underholdende Tyson Fury ikke engang på selv.

Men det gjorde han.

I tredje og femte omgang leverede Tyson Fury slag, der fik Deontay Wilder til at ryge i kanvassen. Wilder kom op igen, men han lignede langt fra en mand, der var i stand til at bruge det mest frygtede våben i boksningens verden, nemlig hans dødbringende højre hammer.

Deontay Wilder kan nemlig slå folk ud som ingen andre. Det siger hans resultater alt om. 42 vundne og 41 af dem er på knockout. En fuldstændig vanvittig statistik.

Amerikaneren ser da heller ikke ud til at have mistet sin selvtillid efter det opsigtvækkende nederlag.

Det blev tydeligt, da Deontay Wilder på sin Twitter lagde en besked ud til sine mange fans.

Deontay Wilder havde efter opgøret ellers en noget særpræget undskyldning for sin sløje indsats 22. februar.

Han påstår nemlig, at den ca. 20 kilo tunge udklædning han havde iført sig til sin entre i ringen, var årsagen til at hans ben slet ikke fungerede i ringen.

Den undskyldning har både haft sine kritikere og støtter.

Nogle siger, at det godt kan have haft en indvirkning på hans præstation i ringen, mens de fleste dog er enige om, at det ikke er en valid undskyldning for en professionel bokser.

Nu får Deontay Wilder i hvert fald mulighed for at revanchere sit første nederlag i karrieren, med eller uden udklædning.

Sådan så Deontay Wilder ud, da han gjorde sin entre til ringen 22. februar. Udklædningen får skylden for at hans ben ikke fungerede optimalt i andet opgør. Foto: Al Bello/Ritzau Scanpix

Stolt Kessler i Hall of Fame: Derfor blev jeg så god

Sendt ned af ondt hug

Se også: - De skal bare holde deres kæft