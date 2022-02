Mogens Palle er alvorligt syg

87-årige Mogens Palle har for anden gang fået konstateret kræft. Denne gang sidder kræften i lungerne og promotorlegenden ønsker ikke at modtage behandling

Du kan læse et stort interview med Mogens Palle her.

Der var nedslående nyt til Mogens Palle, da promotorens læger i sidste uge havde set nærmere på en scanning af hans lunger.

Her viste det sig nemlig, at de to prikker, som lægerne tidligere havde vurderet som værende ufarlige, var kræft.

- Ja, hvad tænker man? Hvad faen, hvordan kan det forekomme?

- Det er sgu da uretfærdigt. Jeg har aldrig røget en cigaret i mit liv, var Mogens Palles umiddelbare reaktion på nyheden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Palle fik to år siden konstateret modermærkekræft, der havde spredt sig til hans lymfer. Der havde promotoren succes med behandlingen, og i november 2020 blev han konstateret kræftfri.

Denne gang ønsker den snart 88-årige Mogens Palle dog umiddelbart ikke at gå i behandling.

I Ekstra Bladet+ fortæller Mogens Palle om kræften, karrieren, og om hvorfor han foreløbigt har valgt ikke at tage imod behandling.