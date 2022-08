Boksepromotor Mogens Palle er død, han blev 88 år.

Lørdag morgen sov han ind omgivet af sin nærmeste familie.

Det oplyser hans datter Bettina Palle på Facebook.

Han fik i februar konstateret lungekræft, på trods af, at han aldrig har røget en cigaret eller drukket spiritus.

Lægerne fandt to tumorer på hans lunger. Tidligere har han kæmpet med modermærkekræft, men det blev han i 2020 kureret for og siden blev erklæret kræftfri.

I februar 2022 sagde Mogens Palle til Ekstra Bladet i et interview efter han havde fået konstateret lungekræft.

- Alt det jeg selv kunne, det kan jeg ikke mere. Det er lidt uretfærdigt, at jeg skal have en tumor på hver lunge, når jeg aldrig har røget en cigaret eller drukket spiritus, sagde Mogens Palle og gav udtryk for, han var klar til at tage herfra:

- Jeg har tænkt over det, og du ved, hvad faen, det er jo bare at lukke øjnenen, ligesom når du falder i søvn. Sagen er bare, at du ikke vågner. Det hjælper ikke at græde over det, fordi kun ikke kan ændre på det, sagde han.

Hans sidste stævne blev 21. april på Frederiksberg, hvor Sarah Mahfoud forsvarede sin IBF-titel, mens Enock Poulsen erobrede europamesterskabet.

Dansk boksnings grand old man skabte et hav af verdens- og europamestre i sin tid som boksepromotor.

Boksepromotor Mogens Palle, da han fejrede 40 års jubilæum. Her ses han sammen med fra venstre: Gentleman-Chris (Christian Christensen), Brian Nielsen, Mogens Palle, Hans Henrik Palm, Jørgen Gamle Hansen, Bettina Palle, Tom Bogs og Bert Bo Jakobsen. Foto: Jan Unger.

Mikkel Kessler, Brian Nielsen, Ayub Kalule, Børge Krogh, Jørgen Hansen, Tom Bogs, Hans Henrik Palm, Jimmi og Johnny Bredahl, Mads Larsen, Søren Søndergaard, Gert Bo Jacobsen, Racheed Lawal, Thomas Damgaard, Jesper D. Jensen, Rudy Markussen og Sarah Mahfoud er blandt de største navne, han har haft i sin stald.

Tre af bokserne nåede at blive verdensmester i et af de største forbund: Ayub Kalule, Johnny Bredahl og Mikkel Kessler.

Promotor Mogens Palle fejrer 40 års jubilæum med et VM-stævne, hvor Brian Nielsen skal forsvare sit IBO-mesterskab. Foto: Yhomas Borberg.

Mogens Palle blev boksepromotor i en alder af 23 år, da han gik sammen med sin far, Thorkild Palle. De arrangerede et stævne i KB Hallen. Siden stod han stået bag flere hundrede boksestævner.

Hvis Mogens Palle skal huskes for et ordsprog, kunne det meget passende være: Hellere en kantet personlighed, end en glat ligegyldighed.

Mogens Palle var en svær forhandler, han var rasende stædig og gav sig sjældent.

Det gav ikke kun venner på vejen mod toppen. Omvendt bragte stædigheden ham også langt.

Boksernes egne Palle-historier: Et liv med tæsk

Mogens Palle var altid et meget privat menneske. Han holdt sig ofte i baggrunden og søgte aldrig rampelyset.

Derfor var det også meget passende, at han i mange år havde bopæl på Skjulet 12 i Bagsværd.

Det var herfra han drev sin promotorvirksomhed og om natten forhandlede med boksere, promotorer og afleverede bud på VM-kampe.

Når han skulle rundt på vejene, var han ikke drevet af store, fine biler. I mange år kørte han rundt i en gammel Mazda.

Fotoet er fra 1968, hvor Tom Bogs mødte den tyske europamester Lothar Stengel og Københavns Idrætspark foran 12.000 tilskuere. Tom Bogs vandt europamesterskabet, efter han havde slået tyskeren i gulvet hele tre gange i første omgang. Foto: Erik Gleie

De to største kampe han arrangerede på dansk grund, var i 1972 og i 2001.

Tom Bogs blev den således første dansker, der fik en VM-titelkamp, i 1972, da han mødte Carlos Monzon. Bogs tabte kampen. Han var i gulvet tre gange i femte omgang. Og så blev kampen stoppet.

Mogens Palle formåede også at hente 35-årige Mike Tyson til Danmark. Men Brian Nielsen måtte opgive. Han kom aldrig ud til syvende omgang af kampen i Parken, hvor 21.000 så på.

Interessen i Danmark var massiv for kampen, der solgte flere end 80.000 pay-per-view kort.

En af de største kampe Mogens Palle arrangerede var Brian Nielsens møde med Mike Tyson i 2001 i Parken. Foto: Jens Dresling.

Palle overlod en del af forretningen til sin datter, Bettina Palle, i 1999, men fortsatte som matchmaker, hvor han sørgede for kvalificerede modstandere til sine boksere.

Mogens Palle var en mand med sans for forretninger. Det var Mikkel Kesslers kamp mod Joe Calzaghe et tydeligt bevis på.

Opgøret, hvor de boksede om tre VM-bælter – WBO, WBC og WBA-bæltet, blev den historisk mest indbringende kamp for en bokser og for Stald Palle.

Både Mikkel Kessler og Mogens Palle tjente store penge på kampen mod Joe Calzaghe. Men striden om pengene skabte også et uvenskab, som aldrig blev bilagt mellem dem. Foto: Claus Bonnerup.

Mikkel Kessler modtog 27 mio. kr. for kampen, har han forklaret i en bog, der udkom i 2010. Men han skulle aflevere de ni mio. kr. retur til Bettina Palle, fordi hun var hans manager.

Mogens Palle modtog angiveligt 18 mio. kr. for salget af pay-per-view rettighederne. Dertil fik Bettina Palle altså ni mio. kr.

Stald Palle modtog således 27 mio. kr., mens Mikkel Kessler måtte nøjes med 18 mio. kr.

Mogens Palle er alvorligt syg

Det blev delingen af millionerne fra den kamp, der siden skabte den alvorlige splid mellem Kessler og Palle.

En splid, der aldrig nåede at blive bilagt. Mogens Palle truede med retssag, fordi de ikke var enige om, hvornår Mikkel Kessler var fri til at bokse for andre.

De endte aldrig i retten, men med et forlig, hvor Mikkel Kessler betalte et beløb for at slippe ud af kløerne på Mogens Palle.

I 2008 blev Mogens Palle hyldet for sin mangeårig indsats for boksesporten.

I New York blev han optaget i International Boxing Hall of Fame. I begrundelsen hed det, at Palle gennem mere end 50 år havde opfostret talenter og hentet store internationale stjerner til Danmark.

Mogens Palle forsøgte at kickstarte dansk professionel boksning efter Brian Nielsen, Mikkel Kessler og de andre store navne fra 1990’erne og 00’erne havde stoppet karrieren.

Men det blev et dyrt bekendtskab at gøre forsøget. Over en periode på fire år, fra 2012-15, tabte han 12 mio. kr.

Mogens Palle havde meget at glæde sig over i sin tid som boksepromotor. Her jubler han efter endnu en triumf. Foto: Mogens Flindt.

Det største problem for Palle i de seneste ti år af sin karriere var manglen på en tv-aftale.

Han kom aldrig til at forstå, hvorfor ingen ville vise hans kampe. Men hverken TV 2, DR, TV 3 eller Discovery havde lyst til at bide på krogen og betale for at finansiere den professionelle boksning i Danmark.

Mogens Palle mistede min mangeårig hustru, Lis, i begyndelsen af 2020, hvor hun efter flere år på plejehjem døde af Alzheimer. Det fik Mogens Palle til at flytte fra Skjulet i Bagsværd til Frederiksberg, hvor hans datter har boet i mange år.

Mogens Palle efterlader sig datteren, Bettina, og barnebarnet, Christian.