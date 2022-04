Mogens Palle går glip af sit sidste stævne

I mere end 60 år har han som promotor og matchmaker været til stede, når der bliver uddelt uppercuts og jabs. Men hans sidste professionelle boksestævne bliver uden ham i salen.

Kræftsyge Mogens Palle er for svækket til at deltage i sit eget VM- og EM-boksegalla i Frederiksberg Hallen torsdag aften.

Det bekræfter han selv overfor Ekstra Bladet.

- Jeg gider sgu ikke sidde derude i min rullestol og blive udstillet, for folk skal ikke have ondt af mig. Det er ikke mig, de interesserede kommer for at se. Det er bokserne. Og det er dem, det handler om i sidste ende. Ikke mig, fortæller Mogens Palle.

Danish Fight Night er den 88-årige matchmakers sidste turnering i front som arrangør, og 21. april 2022 er således en dato med kæmpemæssig betydning for ham.

Også på papiret.

Når Sarah Mafoud går ind ringen - efterfulgt af Enock Poulsen - er det første gang i 14 år, at der både er en officiel VM- og EM-titel på spil ved et stævne på dansk grund.

- Jeg har store forventninger, og jeg håber, vi har danske mestre med armene i vejret efter stævnet. Det er et fantastisk program med gode boksere. Men set fra en sportslig vinkel, så er jeg allerede godt tilfreds med det, jeg har skabt for dansk boksning. Uanset udfaldet i aften, siger Mogens Palle, der selvsagt ærgrer sig over, at han ikke kan være der, hvor det hele sker:

- Men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er livet. Nu har jeg jo selv sørget for, at jeg kan se det, fordi jeg har finansieret det hele, men det er selvfølgelig skuffende, at jeg ikke kan deltage.

Han fortæller videre, at han får selskab af et par bekendte i sin lejlighed på Frederiksberg, så de kan overvære afskedsstævnet sammen på skærmen.

Sarah Mahfoud blev i 2020 hyldet på Rådhuset, efter hun vandt IBF VM-bæltet i fjervægt. Foto: Aleksander Klug

18. februar stod Mogens Palle frem i Ekstra Bladet og fortalte om sin kræftdiagnose. Lægerne havde fundet to tumorer bag hans hjerte.

I første omgang var planen, at han ikke ønskede strålebehandling, men senere fik datteren, Bettina Palle, overtalt sin far, fordi hun naturligvis gerne vil have ham i lang tid endnu.

Danish Fight Night har valgt at streame og sælge torsdagens stævne, der indledes klokken 18, som pay-per-view, så hele verden kan købe adgang til kampene i Frederiksberg Hallen.

Udover Sarah Mafouds kamp mod Nina Meinke og Enock Poulsens opgør mod Franck Petitjean, så skal 22-årige Oliver Meng blandt andre også i ringen mod Eslih Owusu.

