Mogens Palle har travlt: - Det er røvhullet af verden

En masse boksere og deres folk skal hentes i lufthavnen, og de kan ikke køres til Nykøbing Falster to og to, så det giver Mogens Palle lidt udfordringer før fredagens stævne

Fredag arrangerer Mogens Palle Danish Fight Night i Nykøbing Falster, men der er visse udfordringer ved at arrangere det her i modsætning til de foregående stævner, der har fundet sted i Frederiksberg Hallerne i hovedstadsområdet.

Problemet er, når de internationale boksere og deres folk bliver hentet i lufthavnen i København. Samlet er der nemlig 30-40 mennesker, der skal hentes i løbet af ugen op til stævnet, så promotoren og hans folk har travlt.

- Det er jo ikke ligesom et fodboldhold eller et landshold i boksning, der kommer med et fly 12-15 mennesker. Her kommer de jo to ad gangen og nogen fra Costa Rica og nogen fra Spanien, så normalt henter vi dem to ad gangen, og de bliver kørt ind på hotellet, siger Palle til Ekstra Bladet.

- Men Nykøbing Falster er jo - undskyld jeg bander - røvhullet af verden, og der kan du jo kun komme ned med tog eller måske en bus, og man kan ikke køre til Nykøbing Falster hver gang, der kommer to nye, så vi må tage dem ind på et hotel i København, og så må vi et par dage før stævnet sætte dem i en bus til Nykøbing, forklarer Palle.

- Det er det lidt problematiske ved at lave et stævne et sted som Nykøbing, siger Palle.

Meldingerne fra Falster går på, at der er godt gang i billetsalget til stævnet, hvor blandt andet den lokale Oliver Meng skal i junior-VM-kamp.

Palle går dog ikke så meget op i billetsalget i ugerne op til et stævne, da mange først køber i allersidste øjeblik.

- Det bliver et kanonstævne med to titelkampe. Og Sarahs bror, Allan Mahfoud, har kun bokset to kampe som professionel og skal allerede møde en tidligere spansk mester, som er ubesejret. Allan er et kæmpe talent.

- Og alle de andre boksere de er fandme på verdensranglisterne allerede. Der står meget på spil, for hvis Sarah vinder, så er hun garanteret en VM-kamp, siger Palle.

- Og hende, som Sarah skal møde, hun har vundet over hende, som Dina Thorslund skal møde dagen efter. Derfor tog jeg hende, siger Palle og brokker sig over, at Thorslunds kamp hos Team Sauerland bliver kaldt VM-brag.

- Hun har tabt sine to sidste kampe og blev slået ud. Jeg kunne aldrig finde på at lave en VM-kamp med en modstander, som har tabt sine to sidste kampe, siger Palle.

Det er ikke første gang, at Mogens Palle og Kalle Sauerland lægger stævner lige op ad hinanden.

- Det var dem, der lagde ud med det, siger Palle.

Så I driller også lidt hinanden?

- Næ...Det var der også folk, der sagde, at jeg kom tilbage, fordi jeg ville drille Sauerland. Det er som om, at det er indforstået, at det er Sauerland, der har ret til at være her.

- Men du må ikke glemme en ting, jeg har lavet 43 af Kesslers 49 kampe, og der er flere af mine boksere, som de har levet højt på. De har ikke produceret noget selv, siger Palle.

Hvorfor ser man ikke fælles stævne, hvor dine boksere møder hans - ville det ikke virkelig skabe interesse for boksning?

- Jeg har givet dem og Patrick Nielsen et tilbud otte gange til at møde Lolenga Mock og Jeppe Morell, og otte gange har jeg fået en latterlig forklaring. Nu bokser Mock for Sauerland, og dengang skrev de, at han ikke var god nok, siger Palle og undrer sig.

Fredagens Danish Fight Night-stævne vises LIVE her hos Ekstra Bladet fra klokken 19.00.

