Mogens Palle: Jeg dømmer ham ikke

- Men det er klart, at hvis han bliver dømt for noget, der er så groft, så er han færdig, siger promotoren, der har en to-årig kontrakt med Patrick Nielsen

I mange år talte de ikke ret pænt om hinanden, for bokseren var indlemmet i konkurrentens stald, men i maj smed boksepromotor Mogens Palle pludselig lidt af en bombe, da han i en pressemeddelelse fortalte, at han havde givet Patrick Nielsen en chance for at gøre comeback.

’Patrick Nielsen har besluttet sig for at give boksningen en chance til. Han har ladet forstå, at han stadig er så ung og sulten, at han seriøst har lyst til at give sig selv og boksesporten endnu en chance, hvilket jeg synes er fair nok. Der er jo mange før ham, der har gjort comeback’, hed det.

I dag fortæller den 87-årige promotor, at han ikke har haft kontakt med bokseren siden marts.

- Mit kendskab til ham er meget begrænset, men da vi mødtes, var han sød og rar, fortæller Mogens Palle.

- Han henvendte sig selv for at høre, om jeg ikke ville gøre ham til verdensmester. Det kunne jeg selvfølgelig ikke garantere ham, men jeg sagde til ham, at hvis han kunne slå nogle anstændige modstandere, så kunne jeg muligvis hjælpe ham. Så vi indgik en to-årig managementkontrakt.

Mogens Palle har gennem sin lange karriere i branchen beskæftiget sig med folk, der på den ene eller den anden måde har været på kant med loven. Og, som han bemærker det, har han faktisk også fulgt myndigheders opfordring om at give tidligere straffede en chance for rehabilitering.

Mogens Palle, der er manager for Patrick Nielsen, vil ikke dømme ham, før retten har gjort det. Foto: Jens Dresling

Undervejs har han lært, at man skal vente på rettens ord, før man udmåler en konsekvens, fortæller han. Så det gælder også i tilfældet Patrick Nielsen.

- Jeg dømmer ham ikke, for det har vi domstolene til. Men det er klart, at hvis han bliver dømt for noget, der er så groft, så er han færdig som bokser. Så er der ikke så meget at rafle om.

Hermed er han helt på linje med bokseformand Jesper D. Jensen.

Patrick Nielsen har opnået 30 sejre i 33 kampe i mellemvægt og supermellemvægt men har ikke været i ringen siden 5. oktober 2019, hvor han i Gilleleje Hallen måtte slide for en pointsejr over armenske Armen Ypremyan.

Onsdag blev han sigtet for grov vold mod en kvinde og varetægtsfængslet for 14 dage.

Patrick Nielsen trak ifølge sigtelsen i søndags en kvinde ned på jorden og ned ad en trappe til en kælderskakt, hvor han ruskede rundt i hende og slog og trampede hende på hovedet, før han pressede sin sko mod hendes hals og tog kvælertag på hende, så hun ikke kunne få vejret og til sidst besvimede.