Mogens Palle slår fast: - Sidste gang det sker

RANDERS (Ekstra Bladet): Egentlig skulle Sarah Mahfoud lørdag aften stået overfor en bundrutineret bokser fra Canada, men et afbud satte dagen før slaget skulle stå, en kæp i hjulet på det.

Da canadieren Olivia Gerula ikke blev godkendt til at kæmpe af en læge, skal den tidligere Vild med Dans-vinder op imod den mere uprøvede Enerolisa de Leon fra Spanien.

- Det er sidste gang, at det her sker, siger promoter Mogens Palle, der har stået med håret i postkassen, til Ekstra Bladet.

- Hver gang der kommer boksere hertil, skal de have en neurologisk undersøgelse, og det kan de ikke forstå. Neurologen godkendte hende i første omgang, men ændrede sin egen vurdering og sagde, at hun ikke kan bokse.

Planen er, at Mahfoud senere på året skal kæmpe en VM-kamp. Foto: Claus Bonnerup

Skulle have gjort det hjemme

Men den største fejl er ikke, at hun ikke blev godkendt i Danmark.

- Fejlen er, at hun ikke får lavet det i hjemlandet, siger Palle, der har kastet mange penge efter den rutinerede canadier, der ellers var tidligere verdensmester.

- Det har kostet mig dyrt. Billetterne, hun har fået fra Winnipeg. koster næsten 25.000 kroner stykket, og hun har både træner og sin mor med.

- Hele det her har jo kostet en bondegård. Plus nerverne er på randen. Det ville være synd for Sarah, hvis ikke hun fik den her kamp.

Ind fra højre

Heldigvis for Sarah Mahfoud, Mogens Palle og Danish Fight Night-stævnet i Randers er en ny modstander allerede på plads.

- Vi gik i krig med at finde en ny modstander og har både kontaktet Slovakiet og alt muligt, siger Palle.

Mahfouds nye modstander har syv kampe på cv’et. En mindre end danskeren, der er ubesejret.

- Hende her fandt vi i Spanien. Vi har været heldige med at finde hende, for hun er en god modstander. Det er en skidegod 'substitute', lyder vurderingen.

Gør alt

Selvom Palle tit skal høre på, at hans boksere får for nemme modstandere, ser han ikke sådan på det.

- Det er så tit, at man går ind og læser på de sociale medier, hvor der står, at Team Palle er utroværdige.

- Men vi kan sgu ikke gøre for, at en bokser melder afbud. Det er latterligt at klandre os, for vi ligger vandret for at lave det bedste mulige program, siger en bestemt Mogens Palle.

Om det lykkes Mahfoud at smadre sin nye modstander, kan du se lørdag