Nu kommer det store brag: Patrick scorer kassen

På et pressemøde torsdag kl. 11.00 i KB Hallen bliver Mark O. Madsens kommende MMA-kamp præsenteret. Og det bliver ikke en ukendt udlænding, men i stedet en velkendt dansker.

Det ventes nemlig, at Patrick Nielsen bliver præsenteret til sin første MMA-kamp mod den tidligere OL-sølvvinder i brydning.

- Jeg er glad for at have fået min næste kamp på plads. Det bliver en spændende udfordring, og jeg glæder mig til at bidrage til endnu en kæmpe fest foran danske MMA-fans, siger Mark O. Madsen i en pressemeddelelse.

Her bliver modstanderen ikke afsløret, men det har længe ligget i luften, at Patrick Nielsen skal prøve en ny udfordring med MMA-sporten, når han stiller op mod den danske OL-sølvvinder i brydning fra 2016.

Patrick Nielsen skifter boksning ud med MMA, når han ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal dyste mod Mark O. Madsen. Foto: Lars Poulsen

Scorer tæt ved million

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Patrick Nielsen udsigt til en stor, økonomisk gevinst ved at skifte spor til MMA-sporten.

Der er formentlig udsigt til et honorar i niveauet én mio. kr. for at stille op til kampen for den 28-årige bokser.

Patrick Nielsens boksekarriere er lige nu ude på et sidespor. Han står med 29 sejre og tre nederlag, men han har tabt sine to seneste kampe i bokseringen.

Faktisk var det den tidligere bokser Hans Henrik Palm, der fødte ideen om en kamp mellem Mark O. Madsen og Patrick Nielsen. Det var også Hans Henrik Palm, der i tidernes morgen startede Mark O. Madsens MMA-karriere tilbage i 2014-2015.

Palm holdt møde med Mark O. Madsen i februar sidste år.

Mark O. Madsen var senest i aktion i K.B. Hallen, hvor 2.500 tilskuere så ham vinde MMA-kampen over Thibaud Larchet. Foto: Finn Frandsen

Her forelagde han sine tanker for MMA-kæmperen og tilbød ham 300.000 kr. for kampen mod Patrick Nielsen afviklet over ti omgange. Derudover ville Mark O. Madsen få en andel i den pay-per-view deal, som bliver indgået med en tv-station.

- Jeg har ingen dårlig følelse overfor Mark O. Madsen. Slet ikke. Jeg ønsker ham kun det bedste. Men det er da lidt pudsigt, at den kamp, jeg foreslog for mere end ét år siden, nu ser ud til at blive en realitet. Dengang takkede Mark nej til muligheden, siger Hans Henrik Palm.

Det tyder på, at Nent Entertainment Group (TV3 Sport) kommer til at sende opgøret mellem de to danske fightere. Og det ligger nærmest i luften, at det bliver en pay-per-view begivenhed, hvor en del af de indtægter skal tilfalde fighterne.

