Nu rabler det: Vild teori om årsag til virus

De fleste er enige om, at coronavirus brød ud på grund af en noget lemfældig omgang med lige lovligt eksotiske dyr på et marked i Wuhan i Kina.

Det er dog ikke alle, der hopper på den forklaring. I hvert fald ikke den tidligere verdensmester og Englands yngste bokser til at vinde medalje ved OL, Amir Khan.

Han har sin helt egen - og noget bizarre - teori om, hvorfor vi alle sammen skal holde os inden døre i disse dage.

- Jeg tror ikke på, at det kommer fra Kina. Det er en løgn.

- Folk siger, at de spiste flagermus og slanger, og at giften blev blandet. Hvad er det for noget vrøvl ? Tror du på det? Jeg gør ikke, siger Amir Khan på Instagram, inden det for alvor rabler for den 33-årige bokser.

- Coronavirus, som du nok er træt af ligesom jeg. Tror du ikke, det har noget at gøre med de 5G-tårne, der bliver sat op? Det er menneskeskabt. De har placeret det (coronavirus, red) af en grund - mens de tjekker 5G.

- Det er måske for at kontrollere befokningen - for at komme af med en del af os. Især når de siger, det rammer gamle mennesker, lyder det.

Amir Khan i et møde med Prins William og hustruen hertuginde Catherine. Foto: Ritzau Scanpix

Amir Khan står dog ikke helt alene med konspirationsteorien om de nye 5G-master i England.

I går måtte brandfolk rykke ud til et af de omtalte 5G-tårne, fordi det var blevet sat i brand på grund af rygterne om teorien på sociale medier, skriver Liverpool Echo.

Ifølge BBC er mindst tre master sat i brand.

Teorien er, helt som ventet, blev slået ned af de engelske sundhedsmyndigheder.

- 5G-historien er noget gennemført og komplet sludder. Det er den værste form for fake news, siger direktøren for det engelske sundhedsvæsen, NHS England, Stephen Powis ifølge Mirror.

- Virkeligheden er, at mobilnetværk er absolut nødvendigt for os, specielt når vi er hjemme og ude af stand til at se vores familie og venner. Jeg er rasende og forarget over, at folk gør sådan mod infrastruktur, som vi er afhængige af for at komme gennem krisen, siger Stephen Powis.

I Storbritannien er mere end 4000 mennesker indtil videre døde efter at være testet positive for coronavirus.

