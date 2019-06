Nu venter kæmpe VM-kamp i USA

Efter det suveræne titelforsvar i Forum Horsens har WBO-verdensmesteren Dina Thorslund planer om at gå en vægtklasse op - et kæmpe VM-brag i fjervægt i USA er nemlig kommet på tale

- Er du da helt sindssyg, hun (April Adams, red.) fik sgu nogle på kassen, triumferede den 25-årige danske WBO-verdensmester Dina Thoorslund (nu 14-0, 6 KO’s) overfor Ekstra Bladet til post-pressemødet oven på et sandt brag af et titelforsvar.

Brisbane-bokseren fra Australien 31-årige April Adams kunne uden tvivl klare mosten - sådan da … Hun vaklede nemlig rundt i ringen i de absolut døende sekunder af 10. og sidste omgang, men blev skånet af en barmhjertig dansk krigsmaskine, der så ud til at forbarme sig over førsteudfordreren, der havde modtaget læsterlige klø i samtlige omgange.

- Der var da nogle runder, hvor jeg tænkte: Hvorfor søren har du slet ikke gele-ben lige nu, lød det fra Dina Thorslund, der ellers udsatte April Adams for et overvældende og nærmest udslettende bombardement i Forum Horsens.

- Du viste alligevel barmhjertighed til sidst - selvom du inden kampen havde proklameret at du satsede på en KO?

- Jeg havde jo vundet alle omgange klart … Hun var sgu ramt, så jeg tænkte: Ja, du kan sgu få lov til at blive stående (de sidste 10 sekunder, red.), sagde den danske WBO-titelindehaver i super-bantamvægt.

Foto: Claus Bonnerup

Storkamp i USA

Sauerland-promotor Nisse Sauerland var imponeret over sin danske hardhitter - men samtidig anerkendte han også indsatsen fra en ekstremt hårdfør April Adams:

- En fantastisk indsats fra Dina. Førsteudfordreren var hårdfør, og hun kom for at vinde - selvom hun ikke vandt en eneste omgang. Dina udviste barmhjertighed i de sidste 10 sekunder af sidste omgang, hvor hun definitivt kunne have slået April Adams ud - hun var nemlig helt mør, selvom hun stadig stod oprejst, sagde Nisse Sauerland, der også løftede sløret for de ambitiøse fremtidsplaner:

- Der er muligheder for mange store kampe for Dina. Det drejer sig bl.a. om Heather Hardy i USA (ubesejret WBO-verdensmester i fjervægt, red.). Så hvis Dina beslutter sig for at gå en vægtklasse op, ville det være en kæmpe kamp at lave. Der er selvfølgelig også stadig en vis Sarah Mahfoud (også fjervægt, red.) - men jeg bliver ved med at nævne Sarahs navn uden der sker noget overhovedet … Vi bliver ved med at komme med tilbud, men på et eller andet tidspunkt ender det i stedet som et overstået kapitel … Dina ville være den eneste vinder i den kamp.

- I mine øjne er Dina den bedste bokser i Danmark lige nu - både blandt mænd og kvinder, sluttede den tyske promotor.

Foto: Claus Bonnerup

- Største siden Froch-Kessler

- Det blev ren legestue langt hen ad vejen, men respekt for de tæsk April Adams kunne tage, jeg ved hvor hårdt Dina slår, det må man bare tage hatten af for, indledte Thomas Madsen om det netop overståede boksebrag.

Og om udsigterne til et WBO VM-titelbrag over there har træner Thomas Madsen sagt til Ekstra Bladet:

- Det bliver ikke større for en dansk bokser.

- Det ville være den største kamp siden Kessler mod Froch (Carl, red.), hvis det bliver til noget. Og mig bekendt er det ikke sket, at en dansker har slået den bedste amerikaner i USA før - og det er det, Dina rigtig gerne vil.

- Hun vil gerne helt op med de øverste. Så vi er villige til at tage derover og rykke en vægtklasse op, lød det fra Thomas Madsen.

- Du finder ikke en sværere modstander - hun er top fem pound for pound - et kæmpe navn i USA, men det er de kampe, Dina gerne allerhelst vil have. De hårde kampe, tilføjede han.

Fjervægt er lige omkring 57 kilo modsat super-bantamvægt, der er omkring de 55 kilo.

Foto: Claus Bonnerup

Stor prestige

Selv sagde Dina Thorslund om at gå en vægtklasse op:

- Det passer mig fint at gå en vægtklasse op - jeg kan godt lide at spise, grinte Dina Thorslund efter sit succesfulde titelforsvar.

- Og så vil jeg jo også gerne tæve Sarah Mahfoud. Og det er et fint tilbud med en Heather Hardy-kamp … Jeg vil gerne være verdensmester i flere vægtklasser. Det hele handler om, hvor meget du kan opnå i boksning - og det at være verdensmester i flere vægtklasse er der også meget prestige i. Jeg kan ikke bare stille mig tilfreds med det VM-bælte, jeg allerede har. Så hvorfor ikke sætter sig nye store mål, sluttede hun og understregede, at sejren over April Adams skulle skyldes ned med en iskold - og sød! - drink på Cafe Gran i Horsens.

Dynamit-Dina pointbesrejde April Adams i overbevisende stil med dommerstemmerne: 100-90 fra alle tre.

