Officielt: Nu gør han comeback!

Verdensstjernen Mike Tyson har ikke været i ringen til en kamp i 15 år, men nu vender han tilbage, efter at han har flirtet med et comeback de seneste måneder.

'Iron Mike' skal bokse otte omgange i en showkamp 12. september mod Roy Jones Jr. i Californien. Det skriver flere medier - heriblandt TMZ, Mirror og Yahoo! Sports.

Den 54-årige amerikaner har af flere omgange lagt videoer ud på sociale medier, hvor han er tilbage i træningslokalet. Den sparring bliver nu til alvor, når han vender tilbage til den firkantede ring.

Tyson var blevet rygtet i kamp mod flere tidligere modstandere - blandt andre Evander Holyfield.

Det bliver dog 51-årige Roy Jones Jr., der venter i det andet ringhjørne. I sin karriere har han været verdensmester i vægtklasserne mellemvægt, super mellemvægt, letvægt og sværvægt og har vundet 66 ud af 75 kampe - 47 af dem var på knockout. Jones Jr. der har både amerikansk og russisk statsborgerskab, var senest i ringen i 2018, da han slog Scott Sigmon.

- Mike er en legende. Det ville være vanvittigt at få et tilbud om at komme i ringen med ham. Jeg havde ikke regnet med at gøre comeback, men med Mike Tyson er jeg villig til at gøre en undtagelse, har Roy Jones Jr. sagt ifølge engelske Mirror.

Begge boksere skal ikke bære hovedbeskyttelse, men kommer til at bokse med større handsker end normalt. Det siger Andy Foster, direktør hos California State Athletic Comission, til Yahoo! Sports.

Alderen er tilsyneladende ingen hindring for Mike Tyson. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Ikke bokset i 15 år

Mike Tyson var senest i ringen tilbage i 2005. Her tabte han til irske Kevin McBride.

Amerikaneren har bokset 58 kampe fra 1985 frem til 2005. Han vandt 50 af dem - 44 på knockout.

En af sejrene var i Parken i 2001, hvor han var oppe imod danske Brian Nielsen. Blandt de få nederlag var to af slagsen til Evander Holyfield i 1996 og 1997. Nederlaget i 1997 huskes for, at Tyson blev diskvalificeret, da han bed Holyfield i begge ører under kampen.

