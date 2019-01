Overraskende stop: Kvitter karrieren som 30-årig

28. september sidste år mistede engelske George Groves sin WBA-titel i supermellemvægt med nederlaget til Callum Smith, og kampen endte også at være Groves' sidste som professionel.

Den 30-årige bokser meddeler således på Instagram, at han noget overraskende stopper karrieren.

'Nogle vil måske tænke, at det er mærkeligt, at jeg har valgt at stoppe. Jeg er stadig ung, stadig fit og sund. Og der er stadig nogle store kampe derude for mig.'

'Men det er også derfor, jeg vælger at stoppe nu. Jeg har en ung familie derhjemme, og det er tid til at bruge nogle af mine gode dage med dem. Gennem årene har jeg set og desværre mærket farerne ved sporten, og jeg vil gerne trække mig, mens jeg er på toppen', skriver han i et længere opslag på det sociale medie.

George Groves nåede at bokse 32 kampe, hvoraf 28 blev vundet og fire tabt.

I fjerde forsøg lykkedes det i 2017 at vinde WBA-titlen efter en sejr over Fedor Chudinov foran hjemmepublikummet i Sheffield.

I 2013 kom George Groves i britisk modvind, da han sparrede med danske Mikkel Kessler forud for Kesslers opgør mod Carl Froch.

Groves blev beskyldt for at være illoyal, fordi han var med til at forberede Kessler på mødet mod landsmanden Carl Froch, der endte med at vinde over danskeren.

En groggy George Groves tabte til Callum Smith, og det blev karrierens sidste kamp. Foto: Ritzau Scanpix

