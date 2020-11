Overrasker stort på vægten: Letteste indvejning i 23 år

Søndag morgen dansk tid går Mike Tyson og Roy Jones jr. i ringen, og kampen mellem de - i boksehenseende - gamle herrer er meget imødeset, for hvad kan det dog blive til, når en 54- og 51-årig går i clinch?

På vægten natten til lørdag var det opsigtsvækkende at se udviklingen for de to kamphaner. Det fortæller The Mirror.

Mike Tyson havde den letteste indvejning siden 1997, hvor han endte med at bide Evander Holyfield i øret. Der stod 99,8 kilo for den tidligere verdensmester.

De to tidligere verdensmestre er klar til kamp. Foto: Lynn Millspaugh/Ritzau Scanpix

Iron Mikes modstander derimod var tungere end nogensinde, da han fik skalaen til at gå op på 95,3 kilo. Roy Jones jr. er da også kendt for at excellere i de lettere klasser, for han var meget længe om at gå op i sværvægt, da han var på toppen af sin karriere.

WBC vil annoncere en vinder af kampen, eftersom det ikke er tilladt at slå hinanden ud.

Den regel bliver svær at administrere, mener Tyson.

- Når jeg rammer ham godt .... Jeg ved det ikke, måske bliver det svært at holde igen.

- Jeg vil gå direkte imod ham fra start og se, hvad der sker. Det bliver underholdende, for vi er begge to fightere, sagde han respektfuldt.

De to konkurrenter skal i kamp i otte runder á to minutter i Staples Center i Los Angeles.

