Overrasket dansk stjerne: - Kan slet ikke kende mit ansigt

IBF interkontinental-mesteren og VM-udfordreren Sarah Mahfoud (nu 9-0-0, 3 KO’s) klarede skærene i sin såkaldte VM-test lørdag aften ved Danish Fight Night-stævnet i Hillerød mod Enerolisa De Leon (nu 5-3-2, 2 KO’s) fra Den Dominikanske Republik.

Den 30-årige danske fjervægter, der blandt andet altså ligger nummer ét på verdensranglisten hos det store, anerkendte VM-forbund IBF, lukkede og slukkede bokse-ballet i FrederiksborgCentret med samtlige dommerstemmer: 80-72, 80-72 og 80-72.

Et nederlag til Enerolisa De Leon kunne have forpurret den ellers efter alt at dømme sikre VM-kamp mod interim IBF-mesteren Brenda Karen Carabajal, men den stadig ubesejrede Sarah Mahfoud stod ikke overraskende distancen mod en modstander, der inden opgøret lå rangeret helt nede som nummer 63 på BoxRecs rangliste – modsat Mogens Palle-bokserens rangering som nummer fire.

Sarah Mahfoud er fortsat ubesejret. Foto: Jonas Olufson

Selvom Sarah Mahfoud havde understreget til indvejningen, at hun under ingen omstændigheder ville tage let på opgaven, så var den danske bokser dog alligevel ret overrasket over sin iltre modstander, Enerolisa De Leon, i bokseringen, der rent faktisk fik ram på hende flere gange med nogle heftige sving – også mere end nødvendigt!

Da Ekstra Bladet mødte Sarah Mahfoud i omklædningsrummet efter sejren, sad hun derfor også med en stor ispose op til ansigtet i forsøget på at dulme et meget ømt kindben og en mindre hævelse under det ene øje.

- Jeg kan sgu slet ikke mærke mit ansigt, indledte Sarah Mahfoud, der præsterede et lille smil på læben trods alt.

- Men jeg håber da, jeg kan mærke det i morgen. Mon ikke der kommer lidt følelse tilbage? Det er ikke, fordi man lægger mærke til det oppe i ringen, men man ved godt, man bliver hårdt ramt, og at det kan mærkes bag efter.

- Jeg kan sgu slet ikke mærke mit ansigt, sagde Sarah Mahfoud efter kampen. Foto: Jonas Olufson

Er det kæben eller øjet, der gør mest ondt?

- Det ved jeg sgu ikke rigtig. Det finder jeg nok først ud af i morgen, når det bliver rigtig blåt!

- Det er kindbenet, indskød Sarah Mahfouds boksetræner, Steen Sørensen.

- Slaget har i hvert fald siddet godt. Det er helt sikkert. Men jeg tror heldigvis, at alle tingene stadig sidder fast i ansigtet, svarede den danske fjervægter, mens hun nu diskede op med en mild og befriende latter.

Så den er ikke gal med næsen?

- Nej-nej. Så længe tænderne ikke falder ud, så er jeg glad. Det er sgu det vigtigste. Det er dem, der er sværest at erstatte, sagde hun.

Sarah Mahfoud havde i hvert fald ikke regnet med, at hendes modstander trods alt ville være af den kaliber:

- Det blev sgu en hård nok kamp? sagde hun og lød oprigtigt overrasket.

- Jeg følte ikke ligefrem hun havde overtaget, eller at jeg blev overrumplet eller presset for meget på noget tidspunkt, men det blev en mere jævnbyrdig kamp, end jeg havde forventet. Jeg havde slet ikke regnet med, hun ville give så godt igen i ringen!

Sarah Mahfoud fik et par på hovedet undervejs i kampen. Foto: Jonas Olufson

Sarah Mahfoud havde inden lørdagens boksekamp ikke været i ringen siden januar. Konditionen var god, mente hun, men manglede omvendt lidt timing i slagene, understregede hun. Foto: Jonas Olufson

Hun bed fra sig?

- Ja, sgu! Hun havde nogle vilde sving, og jeg blev sgu også ramt! Hun var kommet for at vinde, men man ser jo bare nogle gange i boksning, at der dukker nogle op, der slet ikke burde stå i en ring – men det burde Enerolisa!

- Jeg har bokset mod Stephanie Ducastel og Bukiwe Nonina – hun var måske ikke helt oppe på det niveau, men det var sgu lige så hård en kamp, sagde Sarah Mahfoud, der dog ikke mente, at der ligefrem havde været nervøsitet at spore i danskeren ringhjørne undervejs:

- Nej … Jeg spurgte bare: ’Hvordan ser jeg ud i ansigtet?’. Jeg kunne mærke, jeg var blevet hårdt ramt: ’Åh nej! Sidder min næse helt skævt nu? Er jeg helt fucked at se på lige nu?’. Men jeg blev bare bedt om at bokse hende udefra med de lige slag.

- Men jeg kan også mærke på mine hænder, at jeg eddermaneme også ramte hende mange gange … Jeg har virkelig ondt i knoerne. Hun løb da ind i nogle hårde slag, men hun blev sgu stående. Irriterende! For satan! lød det nu med et højlydt grin.

- Hatten af for Enerolisa, hun var ikke kommet til Danmark for at blive overrumplet fuldstændig, sluttede Sarah Mahfoud, der mente, at hun nu var langt bedre forberedt på sin næste udfordring: en interim IBF VM-kamp på 10 omgange.

- Nu skal jeg bare have min VM-kamp! Jeg er klar! Slog hun fast.

