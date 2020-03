På randen af fiasko til stor succes: Afslører hemmeligheden bag brutal knockout

Landry Kore røg selv til tælling hele to gange under aftenens store hovedkamp i Ringkøbing, men alligevel endte TK Promotion-bokseren med en klokkeklar knockoutsejr

Det så mildest talt sort ud.

TK Promotions store hovednavn balancerede lørdag nær midnat i Ringkøbing på randen af fiasko, da han allerede i 3. omgang i kampen mod Idaas Redjdal (10-2-2) selv røg i gulvet hele to gange!

Landry Kore (11-0-1) løb nemlig direkte ind i en hård uppercut, der sendte den 30-årige mellemvægter til tælling; bare sekunder senere var den sågar gal igen, da Kore endnu engang sank i knæ.

Landry Kore kæmper i ringen. Foto: Claus Bonnerup

Promotor Kasper Holgersen og matchmaker Thomas Madsens største trumfkort lige pt. blev bogstavelig talt reddet af gongongen i selvsamme omgang, da et sandt bombardement fra Redjdal ellers havde sendt en særdeles presset dansk bokser helt ud i tovene.

Holgersen, der i 3. omgang utvivlsomt sad helt ude på kanten af sit sæde ringside, var efter kampen heller ikke et sekund i tvivl om, at hvis omgangen havde varet måske bare 10 sekunder længere, så havde kamplederen stoppet forestillingen uden dikkedarer med et bittert dansk nederlag til følge.

Det kunne altså have været slut. De store drømme om titelkampe til netop Kore var måske enkelte sekunder fra at briste i Ringkøbing; falde totalt til jorden. Men! Det skete bestemt ikke. Råt mandsmod endte med at afgøre løjerne; hvilket imponerede makkerparret bag TK Promotion.



Et harcore slag!

Den 30-årige mellemvægter var sat agterud på point; men i 5. omgang blev kampen vendt totalt på hovedet med en brutal knockout. Redjdal blev hamret i kanvassen; nærmest ud af det blå. Kore diskede op med et imponerende venstre hook; på et splitsekund var der bare lukket og slukket hos den arme franskmand, der blev liggende.

Stævnets læge trådte straks til for at tjekke, om der stadig var liv i Redjdal - alt var heldigvis i orden, og franskmanden kunne forlade ringen selv (dog med vaklende skridt).

Der blev gået til den i ringen. Foto: Claus Bonnerup

Tag os igennem 5. omgang: hvordan oplevede du den selv?

- Min træner sagde: Nu lægger vi sgu pres på. Han ser meget træt ud nu. Og ja, han trak allerede vejret gennem munden til sidst i 4. omgang … Jeg lagde hurtigt mere pres på; jeg var helt op i ansigtet på ham. Slaget, der slog ham ud, er rent faktisk noget, jeg har arbejdet seriøst på i lang tid. Kombinationen er: Først et lige venstre slag, dernæst et højre hook, man bevidst mistimer fulgt op med et hårdt venstre hook! Det overrumpler ens modstander nærmest hver gang, lød det begejstret fra den danske sejrherre.

- Det var vist bare et rigtigt hardcore salg. Det var fandeme dejligt! sagde Kore lettet med et kæmpe smil.



‘Dræb, eller bliv dræbt’

Du var lige ovre ved Redjdal, da han stadig lå ned; hvad sagde du til ham?

- Jeg sagde bare: Jeg håber sgu, du er OK. Han var en virkelig tough bokser, og i sidste ende er man jo ikke interesseret i at slå sin modstander ihjel. Man vil jo stadig gerne have, at han også kommer hjem til sin familie med livet i behold.



Landry Kore var henne for at se til sin modstander. Foto: Claus Bonnerup

Det føles måske endda lidt ambivalent, når man først rammer så rent?

- Hmm … Ja, det er underligt. For når jeg først står i ringen, er jeg både skræmt og nervøs. Forestil dig, at du er i et bur med en kæmpe gorilla og bare tænker: Fuck, den kan risikere at slå mig ihjel? Det er netop den følelse, jeg har hver eneste gang, jeg træder op i ringen. Derfor tænker jeg jo også selv: Jeg bliver nødt til at ‘slå den ihjel’ - for ikke selv at blive slået til plukfisk. Men straks kampen er ovre, bliver man jo hurtigt et normalt menneske igen, sluttede Kore der nu satser på en mindre titelkamp inden længe samt en solid top 50-placering world wide.





Tre hurtige til Kore Hvor presset var du i 3. omgang? Ærligt ... - Jeg var rystet! Han ramte mig utrolig godt. Var du færdig? - Nej, nej, nej. Jeg har prøvet det, der er værre til sparring. Tro mig. To gange i kanvassen: Hvad tænker man så? - Så tænker man: Det er kraftedeme nu, du skruer op for det hardcore. Helt seriøst: Selvom det måske lyder sindssygt, så er det netop der, jeg bliver ekstra tændt! Sådan er boksning. Brutalt. Det her resultat var et klokkeklart statement. Der er en grund til, jeg er nummer ét i Danmark.

Vildt knockout: Gik ud som et lys