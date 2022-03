Palle-bokser afsløret: I retten for bedrageri

Den tidligere danske topbokser Reda Zamzam skal mandag for Retten i Aarhus, hvor han forventes at tilstå flere tilfælde af bedrageri og dokumentfalsk

Ekstra Bladet

Den tidligere professionelle bokser Reda Zamzam står mandag over for en kort tur i Retten i Aarhus, hvor han forventes at tilstå en række forhold om bedrageri og dokumentfalsk.