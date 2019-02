Palle opruster: Skriver kontrakt med nyt talent

Den garvede promotor Mogens Palle har netop skrevet kontrakt med det 20-årige boksetalent Victor Ramon, som ifølge en pressemeddelelse skal debutere som professionel ved det næste Danish Fight Night-stævne.

Den unge bokser, som oprindeligt kommer fra Frederikshavn, blev Jysk U19 mester i 2017 og har bokset 19 kampe som amatør med 17 sejre til følge.

- Der er tale om et meget stort boksetalent, som slår hårdt, ser godt ud og som har noget mellem ørerne. Han er meget seriøs med sin træning og ivrig efter at lære og udvikle sig. Han lever og ånder for boksning, siger Mogens Palle om sin nyeste tilføjelse.

Victor Ramon har dyrket en række forskellige former for kampsport tidligere, men er nu fokuseret på at skabe sig et navn som professionel bokser.

- Jeg har gået til brydning, thaiboksning og MMA. Men da jeg vandt mine første 14 kampe i træk som bokser, blev jeg klar over, at det her var noget, som jeg var god til.

- Drømmen har altid været at blive professionel på et tidspunkt. Så når jeg får chancen nu af Mogens Palle, vil jeg ikke sige nej, siger han.

Datoen for næste Danish Fight Night arrangement er endnu ikke blevet offentliggjort.

