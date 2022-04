Palle overtalt til stråler

For små to måneder siden stod Mogens Palle frem i Ekstra Bladet og fortalte, han var ramt af en kræftdiagnose.

Lægerne havde fundet to tumorer på Mogens Palles lunger.

Og i den forbindelse gjorde 88-årige Mogens Palle det klart, at han ikke ville modtage hverken kemo- eller strålebehandling.

Mogens Palles datter, Bettina, har overtalt sin far til strålebehandling for de to tumorer, han har fået på lungerne. Foto: Anthon Unger.

Men den udmelding skete uden at have rådført sig med sin datter, Bettina Palle, der var i USA, mens Mogens Palle stod frem og fortalte om sin sygdom.

Nu har Bettina Palle overtalt sin far til strålebehandling i håbet om, at han vil leve lidt længere.

- Jeg overtalte min far til strålebehandling. For jeg vil jo gerne have ham lang tid endnu.

- Derfor håber vi, at strålebehandlingen hjælper ham, selvom det selvfølgelig har bivirkninger, siger Bettina Palle.

Strålebehandlingen er allerede overstået på Herlev Hospital, hvor Mogens Palle hver anden dag over en periode på to uger har fået stråler omkring de to steder på lungerne, hvor kræften har ramt ham.

De to tumorer sidder lige bag Mogens Palles hjerte og helt tæt op ad hovedpulsåren.

- Vi har ikke fået et resultat på strålebehandlingen endnu, men vi håber naturligvis det bedste, som Bettina Palle formulerer det.

Mogens Palle afholder sit absolut sidste stævne som boksepromotor 21. april i Frederiksberg Hallen. Foto: Anthon Unger.

21. april er en dato, der betyder noget særligt for både Bettina og hendes far, Mogens Palle. Det er nemlig dagen, hvor han afholder sit sidste professionelle boksestævne efter mere end 60 år som både promotor og matchmaker.

Hvad der skal ske efter den dato, vil Bettina Palle ikke forholde sig til på nuværende tidspunkt.

- Nu fokuserer vi frem mod stævnet og så må vi tage det hele, når stævnet er overstået, påpeger Bettina Palle, der ikke mener, at hendes far har fået den kredit og anerkendelse, han fortjener.

Mogens Palle blev hyldet ved en boksegalla for fire år siden, da han fejrede 60 års jubilæum. Her sammen med datteren, Bettina, der har været en loyal støtte i forretningen i mere end 30 år. Foto: Jakob Jørgensen.

- Det er min opfattelse, at min far har opnået langt større international anerkendelse for sit arbejde for boksesporten, siger Bettina Palle med henvisning til, at han slet ikke har fået samme hæder på dansk grund. I 2008 blev Mogens Palle således optaget i boksningens Hall of Fame.

På papiret bliver det et stort og historisk stævne, som afslutter Mogens Palles utrolige karriere.

Det er således første gang i 14 år, at der både er den officielle EM- og VM-titel på spil ved et stævne på dansk grund.

Sarah Mafoud skal forsvare sin IBF-titel 21. april i Frederiksberg Hallen, når hun møder Nina Meinke. Foto: Lars Poulsen.

Sarah Mafoud møder Nina Meinke i en kamp, hvor hun skal forsvare sit IBF-bælte.

Enock Poulsen får chancen om EM-titlen, fordi Sandor Martin droppede sin titel og boksede om et VM-bælte.

Nu venter Franck Petitjean, der er næste ledige udfordrer på EBU-ranglisten i superletvægt.

Samtidig skal Oliver Meng, der har otte sejre i lige så mange kampe, tage et kæmpe spring på WBC-ranglisten.

22-årige Meng skal bokse om en ungdoms VM-titel hos WBC. Hvis han besejrer den ubesejrede amerikaner Eslih Owusu, bliver han rangeret blandt de 40 bedste på WBC-ranglisten.

Enock Poulsen har muligheden for at blive europamester ved stævnet 21. april. Foto: Claus Bonnerup.

Det har været et dyrt eventyr at genstarte den professionelle boksesport for Mogens Palle uden en tv-aftale til at finansiere boksemøllen.

I 2019 erkendte han over for Ekstra Bladet, at det over en fireårig periode havde kostet ham 12 millioner kroner af egen lomme at holde gang i den professionelle boksesport på dansk grund.

- Vi får mange henvendelser fra folk, der er uforstående overfor, hvorfor vores stævner ikke vises på tv.

- Vi har også svært ved at forstå, hvorfor et stort internationalt stævne, som kommer 21. april, ikke vises til de glade danske tv-boksekunder i Danmark, siger Bettina Palle.

Stævnet 21. april har Danish Fight Night valgt at streame og sælge som pay-per-view, så hele verden kan købe adgang til kampene i Frederiksberg Hallen.