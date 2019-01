Palle revser håndbold: - Hvor er den sportslige værdi?

Mogens Palle vil have mere dansk boksning på tv, og han køber ikke forklaringen med, at danskerne ikke gider boksning, fordi der altid er tale om overmatchede kampe, der vindes af hjemmebanebokseren

I boksning finder arrangørerne altid en modstander, som ens egen bokser nemt kan vinde over.

Fordommene står i kø. Og selvom Mogens Palle gør en dyd ud af at finde kvalificerede modstandere til sine Danish Fight Night-stævner, så klæber ryet uomtvisteligt til boksesporten. Og måske koster det tv-tid.

Mogens Palle ser dog ikke ryet med overmatchning som et problem kun for boksning.

- Sådan er det jo også i alle andre sportsgrene. Alle ønsker jo at vinde, siger Palle til Ekstra Bladet.

Men i boksning finder man jo en modstander, man skal møde, hvor det vel er mere bestemt i for eksempel fodbold, håndbold og tennis?

- Jo-jo, men tag nu bare håndboldmændene, der lagde ud mod Chile. Hvis jeg lavede en kamp med en af mine boksere og så en på det niveau, som Chile har, så ville man jo sige 'hvad fanden er det for et mismatch at lave', siger Palle.

- Den kamp havde da ingen sportslig berettigelse. De løber og hamrer 100 mål ind på en time, og det har jeg altså svært ved at se den sportslige værdi i, siger Palle.

Han køber ikke argumentet med, at der kommer tættere kampe senere i turneringen, og at der jo ikke er tale om modstandere, som de selv har valgt.

Artiklen fortsætter under billederne

I øjeblikket har TV2 og DR gode seertal på VM i håndbold, men han føler, at der bør være plads til andre sportsgrene end blot håndbold og fodbold på de danske kanaler.

- Der er nogle sportsgrene, der er mere forkælede end andre.

- TV2 har lavet en aftale om at vise 300 kampe om året, men de kunne altså godt lave en aftale om at vise 200 kampe og så vise noget andet sport også, siger Palle og undrer sig over, at når der endelig kommer noget andet, så er det basketball fra USA, amerikansk fodbold, golf og cykling i timevis krydret med lidt dart og snooker.

- Det er lidt tankevækkende, at man stort set har bortelimineret dansk boksning. De viser en masse mærkelige udenlandske boksere, som ikke har synderlig dansk interesse, og det forstår jeg ikke, siger Palle.

Dansk komet uden navn: Vil du hjælpe Oliver?

Men i 90’erne vandt dine boksere jo verdensmesterskaber, og det er vel også, fordi at de ikke er helt opPE på det niveau endnu, selvom der nu er en junior-titelkamp for Oliver Meng?

- Journalister har så ondt i rumpetten over, at der er så og så mange verdensforbund. Prøv at se tennis, der er fire grand slam, men så er der også Stuttgart Open og Paris Open og alle mulige open-turneringer for at holde det i gang. Djokovic og Federer har mødt hinanden 50 gange, og det er de samme, der spiller, siger Palle.

Men dansk tv ville jo gerne vise det dengang, der var Kessler, det er vel også, fordi vi ikke er helt oppe ved de øverste titelkampe endnu?

- Hør her, Superligaen er sgu da heller ikke oppe på Champions League-niveau. TV2 og DR er jo danske tv-kanaler, der burde vise noget tv for danskere. At de så ind imellem viser noget andet er ok, men det er jo 80 procent udenlandsk sport, de viser, siger Palle.

Han tror ikke på, at danskerne interesserer sig mindre for boksning end tidligere.

- Men hvis du bliver sultet, så får du ikke noget at spise. Hvis ikke de får information om, at der sker det og det, så uddør det jo på den måde, siger Palle og undrer sig over, at danske medier bruger tid på at dække den færdige fodboldspiller Nicki Bille med den ene artikel efter den anden.

- Og nu vil FIFA udvide VM i fodbold fra 32 hold til 48 hold. Det er jo grådighed og kun for at få flere tv-penge, og så bruger tv alle pengene på det, så der ikke bliver noget til nogen andre, siger Palle, der gerne så politikerne gøre noget ved det.

Selv har Mogens Palle også spillet fodbold. Det var i KB for mange år siden, og han peger på, at han interesserer sig for mange sportsgrene - bare ikke håndbold.

- Jeg er ikke så meget til holdsport. Jeg er flasket op med boksning, og her er det manden selv, det hele drejer sig om, siger Palle.

- Jeg kan godt lide at bygge noget op. Det interesserer mig mere at bygge en ung mand op, end når de er deroppe. Tag f.eks. Mikkel Kessler. han var 20 år lige knap, da han blev prof. Hele den rejse til han får sin første VM-kamp, hvor man har plukket nogle modstandere, du ved, siger Palle.

- Man sidder jo her, og man har agenter i forskellige lande, der hjælper en med mange forskellige oplysninger, man har brug for, og hvis ikke jeg havde gjort det, så havde Kessler aldrig opnåede de resulter, som han har gjort nu, siger Palle.

- I gamle dage var det altid boksning, hvor man sagde ’det er aftalt spil’, men nu var der senest en lang række tennisspillere anholdt for matchfixing, og de havde tjent millioner. Der er aldrig nogen, der nævner boksning mere i den sammenhæng, siger Palle.

Mogens Palle roder i øjeblikket lidt med en bog, som vil udkomme, når promotor-karrieren en dag er ovre.

