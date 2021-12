Palle skuffet: Hamrende illoyalt

- Jeg har brugt 15-16 mio. kr. på at genopbygge professionel boksning, så er det skuffende, at Ditlev Rossing er illoyal og pludselig stopper samarbejdet, siger Mogens Palle

Søndag modtog 87-årige Mogens Palle en mail, der både gjorde ham sur, skuffet og frustreret.

Afsenderen var Ditlev Rossing, en af hans mange boksere i stalden.

Men beskeden i mailen var ikke opløftende for den 87-årige boksepromotor.

Ditlev Rossing afbrød det samarbejde, der havde stået på gennem de seneste fem år.

I mailen til Mogens Palle, som Ekstra Bladet har set, skriver Rossing blandt andet:

"Det er blevet mere og mere tydeligt for mig at se, at du ikke længere har hvad der skal til for at løfte min boksekarriere til det højest mulige niveau, det drejer sig både om det sportslige og det økonomiske.

Det her konstante uvished, manglende kommunikation, og de mange tomme løfter, er ikke andet end spild af tid", skriver han i mailen til Mogens Palle.

Ditlev Rossing skulle have bokset en kamp 7. januar 2022 om IBFs internationale titel mod sydafrikaneren Thomas Oosthuizen, selv om samarbejdet med Mogens Palle officielt sluttede 21. september. En sejr, der ville betyde en rangering blandt de 15 bedste på verdensranglisten i cruiservægt.

Ditlev Rossing skulle have mødt en sydafrikaner 7. januar i en kamp om IBFs internationale titel. Men den kamp kan ikke gennemesføres nu, fordi der er indrejseforbud fra Sydafrika på grund af de nye coronarestriktioner. Foto: Lars Poulsen.

Men den kamp kan ikke gennemføres på grund af den nye corona-variant – omikron – der har medført, at flytrafik fra Sydafrika til Danmark er indstillet.

- Jeg kan ikke gøre for, at myndighederne indfører restriktioner. Det er ærgerligt og uheldigt, men det er nu engang ikke min skyld, at kampen ikke kan gennemføres som planlagt.

- Måske kunne jeg have fundet en anden modstander, men den chance fik jeg slet ikke, siger Mogens Palle til Ekstra Bladet.

Han er stærkt forundret over Ditlev Rossing version af bruddet på de sociale medier.

- Det undrer mig, at Ditlev Rossing ikke informerer offentligheden om hele baggrunden for hans pludselige opsigelse. Det harmonerer ikke med de opslag, han har sendt ud på sociale medier, siger Mogens Palle og slår fast:

- Hvis Ditlev er bundet til et bokseinstitut som træner hele formiddagen, eftermiddagen og dele af aftenen, så harmonerer det ikke med kun at afsætte tre timer til træning om dagen. Så lidt træning rækker ikke til en titelkamp, pointerer Mogens Palle.

Mogens Palle blev hyldet i Frederiksberg Hallerne, da han for fem år siden fejrede 60 års jubilæum som boksepromotor. Nu blev han en bokser fattigere i sin stald, efter Ditlev Rossing stoppede samarbejdet. Foto: Jakob Jørgensen.

Et stridende punkt mellem dem har været, at Ditlev Rossing ikke vil betale de lægelige omkostninger, han er forpligtet til, når han skal i ringen.

- Han fortæller mig, han tjener 500 kr. i timen som boksetræner, så forstår jeg ikke, han mangler penge til lægeattesten, understreger Mogens Palle.

Ditlev Rossing er tilsyneladende utilfreds med, at han ikke har fået løn i to år fra Mogens Palle, der i størstedelen af perioden har været forhindret i at arrangere stævner på grund af restriktioner.

Rossing fik dog tilbudt en kamp mod Constantin Bejenaru i november i år, men han droppede den kamp, fordi det ikke var en VM-kvalifikationskamp.

Ditlev Rossing har bokset sin sidste kamp for Mogens Palle. Nu skal han finde en anden promotor. Foto: Stine Tidsvilde.

Boksepromotoren, der har en 65 år lang karriere bag sig, er dybt skuffet over Ditlev Rossing har fravalgt ham.

- Jeg har investeret mange penge i Ditlev gennem de år, vi har samarbejdet. Det er skuffende, han optræder så illoyalt overfor mig.

- Da Ditlev droppede kampen i november, var det anden gang han skred fra en kamp. Og det er ikke optimalt for mig, fordi jeg har investeret mange penge i ham.

- Det har nu kostet mig 15-16 mio. kr. at genopbygge professionel boksning i Danmark.

- Når det har kostet så meget, er det fordi vi laver de store titelkampe. Ofte er det jo os, der vinder purseoffer.

87-årige Mogens Palle kalder Ditlev Rossing for dybt illoyal, fordi han pludselig har stoppet samarbejdet. Foto: Claus Bonnerup.

- De penge jeg har sparet op over min karriere, har jeg nu sat til igen, siger Mogens Palle, der ærgrer sig over, at Rossing ikke har været i kamp siden 1. februar 2020.

- Myndighederne lukkede Danmark ned 11. marts sidste år. Jeg har været udelukket for at lave stævner og få fløjet modstandere ind fra udlandet i halvandet år, pointerer Mogens Palle.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ditlev Rossing, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Selv om Ditlev Rossing ikke kommer i kamp 7. januar ved stævnet i Brøndby Hallen, vil Sarah Mafoud forsvare sin IBF-titel ved stævnet, hvor også Enock Poulsen skal bokse om europamesterskabet. Foto: Lars Poulsen.

Selv om Ditlev Rossing nu er fortid hos Mogens Palle, så bliver stævnet 7. januar i Brøndby Hallen gennemført som planlagt.

Enock Poulsen skal bokse om Europamesterskabet mod franskmanden Franck Petitjean. Derudover skal Sarah Mahfoud forsvare sin IBF-titel mod tyskeren Nina Meinke.