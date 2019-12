Palle tager ingen chancer: - Har investeret en helvedes masse penge

Ballade i Palle-kulissen: Vraget kort før VM-kamp

- Når jeg har valgt at investere en helvedes masse penge i en VM-kamp, så er det ikke kun for at arrangere kampen, men også for at skabe en verdensmester.

Det slår Mogens Palle fast.

Adspurgt om, hvordan det kan være, at den populære og ubesejrede boksestjerne Sarah Mahfoud blot fem uger før karrierens indiskutabelt største kamp har valgt – på Mogens Palles opfordring – at vrage hele sit sædvanlige trænerteam til fordel for den bahamanske ’Tank’, sværvægteren fra Florida, USA, Sherman Williams, svarer den aldrende promotor:

- Det drejer sig om at få det bedste ud af Sarah.

IBF’s VM-bælte kan blive kronen på værket for den 30-årige fjervægter, der 1. februar skal i ringen til sit livs kamp – men det bliver altså uden boksetræneren Steen F. Sørensen samt hjælpetræneren Steffen og den vanlige cutman Mads Sørensen i ringhjørnet.

Mogens Palle og Sarah Mahfoud holder sammen. Foto: Claus Bonnerup

- Det er noget pladder!

Der er såmænd en helt naturlig årsag til den drastiske beslutning, understreger Mogens Palle:

- Sarah bor på Amager, og for at passe sin træning i Hillerød skulle hun have kørt hele vejen fra Amager hver eneste dag – frem og tilbage. Det tager i hvert fald et par timer. Når man træner to gange om dagen seks uger i streg, er det kraftedeme lang tid at spilde på motorvejen, indvender den bundrutinerede promotor og tilføjer, at det tilmed er normal praksis at ansætte en træner – gerne med international klasse – for en given periode.

Eksperten: Taktisk manøvre fra Mogens Palle Brian Mathiasen medgiver, at Sarah Mahfouds drastiske beslutning kan fremstå risikabel. Men han pointerer dog også, at det er en taktisk manøvre, som den bundrutinerede Mogens Palle før har benyttet sig af, når hans store boksestjerner for alvor skulle toptunes til de helt store boksebrag. - Jeg har altid sagt til professionelle boksere: I har kun én karriere, og den skal I passe på. Den kan være slut på et splitsekund, hvis I ligger og roder rundt på gulvet. En boksetræner har omvendt mange år i sig, og bokserne skal først og fremmest tænke på dem selv – og hvad der er bedst for dem selv, siger bokseeksperten, der dog medgiver at timingen i dette tilfælde kan fremstå nådesløs ift. Steen Sørensen. Men sådan er gamet, understreger Brian Mathiasen. - Hvis Mogens Palle mener, at Sherman (Williams, red.) kan bidrage med mere og gøre Sarah Mahfoud endnu bedre, end hun var med Steen i ringhjørnet, så er det den rigtige beslutning – men jeg kan sagtens sætte mig i den tidligere træners sted. Rent følelsesmæssigt er det nemlig et stort tab. Det er altid meget emotionelt at miste sin bokser – for man kommer meget, meget tæt på hinanden. Sherman Williams egenskaber som boksetræner i træningslokalet kan kun måles på Mahfouds resultater i ringen – ikke før, slår Brian Mathiasen fast, der til gengæld mener, det er et glimrende argument, at den danske fjervægter nu ikke længere skal bruge unødig spildtid i dagligdagen på transport – tid, der kan bruges til at restituere. - Mogens Palle har altid været tilhænger af amerikanske trænere – han har før gjort nøjagtig det samme, når danske boksere har skullet kæmpe de store kampe. Det kan være, han har tænkt, at det, som Sarah har vist indtil nu, ikke rækker, hvis hun skal møde de store kanoner – at hun dertil skal lægge ti procent på, så hun står bedre rustet, siger Brian Mathiasen. Selvom der ifølge Brian Mathiasen findes mange glimrende boksetrænere herhjemme, der kan udvikle de danske amatørboksere, så er professionel boksning immervæk nærmest en helt anden disciplin, og kræver derfor også ofte et andet mindset og en helt anden tilgang til boksningen, understreger han. Dertil kan bokseeksperten sagtens følge Mogens Palles argumenter. Vis mere Luk

Det har han gjort både med Kessler, Super Brian og alle de andre store stjerner, der har huseret i den 85-årige promotors boksestald, slår han fast.

- Og alt det pladder med, at Sarah og Sherman ikke kender hinanden? Sådan er det slet ikke. Sherman er en kapacitet, som jeg tror kan udvikle mine boksere, fortsætter Mogens Palle.

Frem mod VM-kampen i Frederiksberg Hallerne skal Mahfoud nu dagligt træne i Bokseinstituttet i Valby.

- Bare ikke gode nok

Bare én måned før Sarahs vigtigste kamp til dato – er det ikke risikabelt?

- Overhovedet ikke.

- Mange af de danske trænere er ganske enkelt ikke dygtige nok. Hvis du skal have en europamester eller verdensmester, er du nødt til at have en kapacitet som træner – der er ikke mange danske trænere, som er gode nok. Derfor søger jeg til udlandet for at finde de bedste.

Diplom og den slags

Du mener ikke, at Sarahs tidligere træner var god nok? De er jo ellers ubesejrede sammen …

- Det handler om matchmaking, svarer Mogens Palle bestemt, der med udsigt til en prestigefyldt VM-titel ganske enkelt ikke ønsker at tage nogen chancer.

Han forklarer således, at en bokser først for alvor afslører sit sande potentiale, når vedkommende entrerer ringen til en titelkamp, hvor promotoren ikke har haft en finger med i spillet i forhold til modstander-valget.

Fotos: Jonas Olufson

Hænger selv plakater op: - Grænseoverskridende!

Kan Sherman Williams bedre forberede Sarah Mahfoud på VM-kampen, end Steen kan?

- Meget bedre … Sherman er en registreret træner i USA og har gennemgået det amerikanske bokseforbunds trænerkurser med diplom og den slags. Herhjemme er det en træner, der er oplært af en anden dansk træner. De bliver ikke dygtigere – og der sker ikke nogen fornyelse.

Men det er vel Steen, der succesfuldt har ført Sarah frem til VM-kampen?

- Det er sgu da mig, der har gjort det?

Men som træner?

- Det spiller ingen rolle. Jeg har set det, Steen kan. Og Sarah er begejstret for Sherman, som allerede har lært hende en hel del, hun ikke har prøvet før.

Kan Sherman nå at bridage med noget på bare en måned?

- Ork, ja.

Hvem skal træne Sarah, når Sherman rejser tilbage til USA?

- Han kommer tilbage et par måneder før hver kamp. Sarah får den træning, hun skal have med det rigtige interval imellem kampene. Der bliver ikke nogen problemer.

Kan du forstå, hvis Sarahs tidligere træner føler, det er lidt utaknemmeligt at blive skiftet ud lige før en VM-kamp?

- Sherman ved alt om boksning. Og det er det, det drejer sig om. Han kan rette de fejl, hun har, og lære hende ting – bl.a. at slå hårdere og den slags. Der er mange finesser i boksesporten, som en amatør som Steen ikke kender en skid til, slutter Mogens Palle.

Se også: Tordner mod Sauerland: - Jeg bliver holdt for nar

Se også: Mogens Palle har travlt: - Det er røvhullet af verden

Se også: Danmarks nye stjerne: Var på landsholdet i anden sportsgren