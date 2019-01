Palle trækker i land efter sviner: - Skulle ikke opfattes negativt

Det har skabt røre i andedammen, at boksepromotor Mogens Palle onsdag over for Ekstra Bladet beskrev Nykøbing Falster, hvor Palles Danish Fight Night-stævne afholdes fredag, som 'røvhullet af verden'.

Du kan læse hele interviewet med Mogens Palle her:

Se også: Mogens Palle har travlt: - Det er røvhullet af verden

Bl.a. OL-sølvvinderen og MMA-fighteren Mark O. Madsen har raset mod Palle, ligesom manden bag lys- og lydproduktionen til fredagens boksestævne, Lars Rasmussen, har truet med at trække stikket, hvis ikke Mogens Palle kom med en undskyldning.

Den undskyldning, eller noget der i hvert fald minder om det, kommer nu sort på hvidt fra Palle-lejren, der i en pressemeddelelse onsdag aften skriver:

- Jeg kan forstå, at der er opstået nogle reaktioner ovenpå et citat i Ekstra Bladet fra mig om, at Nykøbing F. skulle være 'røvhullet af verden'.

- Lad mig understrege med det samme, at mit bramfri udtryk, der blev leveret med et glimt i øjet, og min farverige måde at beskrive verden på i den konkrete sag ikke har noget som helst med mit forhold til byen at gøre.

- Jeg holder meget af Nykøbing F., og dette var udelukkende min måde at beskrive, at byen ligger langt geografisk væk fra et trafikknudepunkt som Københavns Lufthavn, som bokserne fra de forskellige lande ankommer til.

- Det var ikke meningen, at det skulle opfattes som noget negativt. Sandheden er nemlig den, at jeg holder utrolig meget af Nykøbing F., idet min egen far Thorkild Palle netop kommer fra denne by. Som jeg tidligere har fortalt til Folketidende, så er dette boksestævne dedikeret til ham og byen, fordi han ville være fyldt 110 år, hvis han havde levet i dag. Han var både bryder og bokser i byen, og jeg har selv tilbragt meget af min barndom hernede hos min farmor og farfar, siger Mogens Palle, inden han i pressemeddelelsen runder af:

- Jeg håber, at alle byens borgere vil bakke op om Oliver Meng og de øvrige boksere, som optræder i ringen fredag aften og vil se igennem fingre med min særlige måde at beskrive de logistiske og trafikale udfordringer på.

Fredagens Danish Fight Night-stævne vises LIVE her hos Ekstra Bladet fra klokken 19.00.

Dansk mesterbokser politianmeldt

Se også: Sindssyg indtjening: Boksede i to minutter - tjente 60 millioner kroner!

Dansk komets dramatiske barndom: Blev kidnappet til Danmark af mor