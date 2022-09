Palles sidste rejse: Kessler blev væk

Mogens Palle boede i mange år på Skjulet i Bagsværd, kørte rundt i en ældre model fra Mazda og levede et meget anonymt liv.

Men anonym var han ikke i offentligheden. For boksningen blev hans livsværk gennem 65 år. Ad denne vej skabte han 27 europamestre og otte verdensmestre i de største VM-forbund.

Mogens Palle blev bisat onsdag. Frederiksberg Kirke var fyldt, men mange tidligere boksere kom ikke og sagde et sidste farvel til promotoren. Foto: Jonas Olufson.

Brian Nielsen og Thomas Damgaard var to af dem, der bar kisten med Mogens Palle på promotorens sidste rejse. Foto: Jonas Olufson.

Men Mogens Palle søgte aldrig rampelyset. Han levede altid efter mottoet: Den, der lever skjult, lever godt.

Men hans sidste rejse foregik hverken i skjul eller i en gammel bil.

Det blev et smukt farvel til hele Danmarks boksepromotor, da han onsdag kl. 13.00 blev bisat fra Frederiksberg Kirke.

En berørt Bettina Palle ved sin fars begravelse. Ved sin side havde hun sønnen Christian. Foto: Jonas Olufson.

Den hvide kiste var pyntet med blomster, et par guldhandsker og en hilsen fra Palles to nærmeste: Datteren Bettina og barnebarnet Christian: Du var en ener. Tak for alt, stod der på kærlighedserklæringen. For enden af kisten stod et billede af Mogens Palle.

- Det var en meget smuk ceremoni. Jeg havde glædet mig til at høre vores sognepræst Lars Gustav, som jeg synes taler lige ud af posen. På den måde minder han lidt om min far. Det skulle være én person med lidt gods i. Og så sang Michael Carøe, ja, det hele spillede – og jeg brød ikke helt sammen, sagde en berørt Bettina Palle.

Kirken var fyldt med mange kendte navne fra bokseverdenen, da promotoren begav sig ud på sin sidste rejse.

Men fremmødet i kirken var også et udtryk for, at Mogens Palle var en mand, der skilte vandene.

Mark Hulmstrøm kom direkte fra arbejde til Mogens Palles bisættelse. Foto: Jonas Oludson.

Brian Nielsen betragtede Mogens Palle som sin far. han talte med ham dagen før, han døde - Vi vidste alle, hvilken vej det gik med Mogens, siger Brian Nielsen.

For mens Brian Nielsen, Hans Henrik Palm, Jimmi Bredahl, Jesper D. Jensen, Thomas Damgaard, Vinnie Skovgaard, Mark Hulstrøm samt Enock Poulsen og Sarah Mahfoud var mødt frem, så man intet til tidligere Palle-boksere som Mads Larsen, Rudy Markussen, Frank Olsen og Mikkel Kessler.

Sidstnævnte glimrede ved sit fravær. Han havde muligheden for et sidste farvel. Det er trods alt Mogens Palle, der skabte ham, byggede ham op og sørgede for, han tjente mange millioner på sin boksekarriere.

Men det hører med til historien, at de to endte i en alvorlig strid om penge, som gjorde, at de aldrig blev genforenet. Mikkel Kessler mente, at Mogens Palle snød ham for millioner efter kampen mod Joe Calzaghe. En kamp Kessler tjente 18 mio. kr. på.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kessler, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

Hans Henrik Palm havde et tæt forhold til Mogens Palle. Her i selskab med Michael Carøe, der sang to sange i kirken for Mogens Palle. Foto: Jonas Olufson.

I kirken sang Michael Carøe to sange til Mogens Palle. Mr. Bonjangles og selvfølgelig Frank Sinatras My Way.

For Mogens Palle gjorde det altid på sin egen måde. Hans enorme stædighed var på mange måder også hans store styrke. Men det blev også hans svaghed.

For siden comebacket i 2012 ville ingen tv-stationer vise hans stævner. Han brugte 15 mio. kr. af sin formue på at holde den professionelle boksesport i live.

- Jeg talte med Mogens dagen før, han døde. Vi vidste alle, hvilken vej det gik med ham. Mogens besejrede mange, men kræften kunne han ikke vinde over, sagde Brian Nielsen, der betegner Palle som en far for ham.

- Alle os, der har haft tilknytning til professionel boksning, var ikke blevet noget som helst uden ham.

- Når det er sagt, så var Mogens også meget særpræget menneske. Han gjorde kun, hvad han ville. Nogle gange var han måske også lidt for stædig, konstaterede Brian Nielsen med et skævt smil.

Thomas Damgaard kom til Frederiksberg Kirke med en fin krans. Den tidligere europamester har meget at takke Mogens Palle for.

- Mogens reddede min boksekarriere. Jeg var ved at stoppe som amatør, men Mogens trak mig ind som professionel og fik karrieren på sporet. Og jeg er utrolig glad for de ti gode år, jeg fik som professionel bokser, siger Thomas Damgaard, der i dag driver et bokseinstitut i Jyderup.

Sarah Mahfoud var berørt efter Mogens Palles død. - Jeg vidste altid, hvor jeg havde Mogens. Han sagde, hvad han mente, fortæller hun. Foto: Jonas Olufson

Sarah Mahfoud repræsenterede nutiden, da hun klædt i sort og solbriller kom med en stor flot buket i flere farver til kirken.

- Jeg kommer til at savne Mogens. Han gjorde alt for min karriere, og jeg er glad for, jeg lærte ham at kende.

- Mogens er et af de ærligste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han sagde altid sin mening. Du vidste altid, hvor du havde ham, sagde Sarah Mahfoud, der 24. september i Manchester bokser mod Amanda Serrano.

Mogens Palle var et meget privat menneske. I mange af de år han arrangerede boksestævner, sad han aldrig ved ringside for at se sine boksere fra tætteste hold. Han sad altid alene i et omklædningsrum på en stol, hvorfra han så sine stævner.

Bettina Palle fik en stort knus uden for kirken af hovedparten af de fremmødte ved Mogens Palles afsked. Foto: Jonas Olufson.

Hvis Mogens Palle havde vidst, hvor mange der var mødt frem, ville han ikke have brudt sig om al den opmærksomhed, hans død tiltrak.

For han havde det bedst med et liv i skjul.

Inden sin død talte boksepromotor Mogens Palle om, hvorfor han ikke ønskede behandling for sin lungekræft. Læs her legendens sidste ord til Ekstra Bladet.

Bente Schmeichel var til stede til Mogens Palles begravelse, og det var både en smuk og meget rørende oplevelse

